Der neue Kindergarten in Schwabmünchen wird bunt

Erste Aushubarbeiten am neuen Kindergarten in der Römerstraße finden bereits statt. Eröffnen soll er im wohl im Herbst 2022.

Plus Nach langer Zeit der Proteste und der Planung geht es nun im Eiltempo mit dem Kindergarten St. Anna in Schwabmünchen voran. So soll er aussehen.

Von Carmen Janzen

Nachdem der geplante Kindergarten St. Anna am ursprünglich geplanten Standort an der Auerbergstraße wegen der Proteste der Anwohner nicht gebaut werden konnte, suchte die Stadt monatelang nach einem Alternativstandort. Sie fand ihn schließlich an der Römerstraße. Suche und Grundstückskauf zogen sich ebenfalls in die Länge.

Im Eiltempo geht es voran beim Schwabmünchner Kindergarten

Doch seit das alles geklärt ist, drücken Stadträte und Verwaltung ordentlich aufs Gas. Im Eiltempo segneten die Stadträte in der jüngsten Sitzung am 9. März bereits die Entwurfsplanung ab. Und nun, am Dienstagabend, ging es in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bereits um die Details: welche Farbe bekommt der Boden, welches Treppengeländer ist gewünscht, welches Holz passt zur Fassade, welche Farben bekommen Möbel und Türen?

Die Vertreterin vom planenden Architektenbüro Degle aus Königsbrunn erklärte das Konzept und hatte Muster parat. So entschieden sich die Ausschussmitglieder für eine vorgegraute Holzfassade aus Weißtanne, bunte Gruppenraumtüren, bunte Garderoben, beige und hellblaue Bodenbeläge sowie ein Holztreppengeländer. Das Balkongeländer besteht aus bunten Pfosten und einem engmaschigen Zaun.

Vor Ort, an der Römerstraße, finden bereits erste Erschließungsarbeiten statt, denn der neue Kindergarten braucht unter anderem eine neue Zufahrtsstraße und einen Gehweg. Schnelles Handeln ist erforderlich, denn um Fördergelder für den Neubau zu erhalten, muss das Gebäude im Sommer 2022 fertig gestellt sein. Ab September könnten dann die ersten Kinder dort betreut werden. Zudem ist auch die Betriebserlaubnis für den Übergangskindergarten St. Anna in der Grundschule befristet.

Brücke in Schwabmünchen muss saniert werden

Ein weiteres großes Thema der Bauausschuss-Sitzung war eine marode Fußgängerbrücke am Brunnenbach, westlich der Wertach am Stauwehr an der Krumbacher Straße. Sie hielt der jüngsten Prüfung Ende Februar nicht Stand. Die Schrägstützen waren durchgefault, die Längsträger der 1980 erbauten Brücke morsch und die ganze überdachte Brücke hat bereits Schieflage. "Die Standsicherheit ist nicht mehr gegeben. Das Bauwerk ist umgehend für den Verkehr zu sperren", urteilte Ingenieurin Sonja Modén vom Prüfungsbüro Steinbacher Consult aus Neusäß. Folglich sperrte die Stadt die Brücke. Der Bauhof hat zwar mittlerweile die groben Mängel beseitigt und die Brücke gestützt, an einem Neubau führt allerdings in Zukunft kein Weg vorbei.

"Der Bauhof könnte für etwa 25.000 Euro eine neue Brücke errichten, im Stil der Fußgängerbrücke an der Geyerburg", empfahl Miriam Kothe vom Bauamt den Ausschussmitgliedern. Man will nun auch noch Kontakt zu Zimmerern herstellen und dann beraten und entscheiden, was mit der Brücke passiert.

In Schwabmünchen und den Stadtteilen gibt es insgesamt 47 Brückenbauwerke, Fußgängerbrücken und Stege. Sie müssen alle sechs Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden, alle drei Jahre einer einfachen Prüfung und jährlich einer Sichtprüfung.

Michael Lodes stellte in der Sitzung die Entwicklung des Geodateninformationssystems vor (GIS). Das ist quasi die Digitalisierung aller möglichen Dinge und Orte in der Stadt: darunter Hydranten, Grundstücke und Häuser, Wasserleitungen, Bäume.

