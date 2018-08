vor 52 Min.

Die Bankautomaten sind jetzt da

Seit wenigen Tagen stehend die SB-Pavillons in Kleinaitingen und Oberottmarshausen. Aber in Betrieb sind sie noch nicht.

Von Michael Lindner

Zwei neue „Gebäude“ stehen entlang der Hauptstraße in Kleinaitingen und Oberottmarshausen. Diese sind allerdings nicht einmal zehn Quadratmeter groß, für viele Einwohner der beiden Gemeinden aber enorm wichtig. Es handelt sich um zwei baugleiche sogenannte SB-Pavillons der Raiffeisenbank Schwabmünchen. Der Pavillon in Oberottmarshausen steht am Feuerwehrplatz direkt neben den Parkplätzen. In Kleinaitingen ist er direkt neben dem alten Schulgebäude

In den komplett geschlossenen Räumen, die teilweise eine moderne Glasfassade haben, stehen jeweils ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker. Noch sind sie allerdings nicht in Betrieb, das wird erst in den nächsten Tagen passieren. Die Raiffeisenbank Bobingen schloss zum Jahreswechsel vier Filialen – unter anderem in Oberottmarshausen und Kleinaitingen. Die Raiffeisenbank Schwabmünchen erklärte im Mai gegenüber unserer Zeitung, in den beiden Lechfeldgemeinden in Zukunft präsent zu sein. Das ist nun geschehen. Voraussichtlich ab Mitte September, also nach den Schulferien, werden zwei Geschäftsstellen in Oberottmarshausen und Kleinaitingen eröffnen.

Die Bank mietet Räume in den Rathäusern an, um die Kunden an jeweils zwei Tagen in der Woche beraten zu können. In Kleinaitingen wird das am Dienstag von 7 bis 12.30 Uhr und am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr sein, in Oberottmarshausen am Montag von 16.30 bis 19.30 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

