Die Vereine sitzen am eckigen Tisch

Vertreter stimmen sich in Untermeitingen ab

In Untermeitingen hat wieder die Vereinsbesprechung im Bürgersaal des Hauses Imhof stattgefunden. Regelmäßig im Frühjahr und Herbst werde über anstehende Termine, die vereinsübergreifend stattfinden, informiert und berichtet. Die Vertreter der Vereine und Interessensgemeinschaften haben auch die Möglichkeit, Termine untereinander abzustimmen, die dann im Veranstaltungskalender der Gemeinde aufgenommen werden. Allein bis Ende dieses Jahres stehen fast 60 Termine fest, die über die Website www.lechfeld.de für jeden einsehbar sind. Die Themen der Besprechung im Überblick:

Bürgermeister Simon Schropp stellte zunächst den 29-jährigen Sebastian Finkenberger vor, der aus Baden-Württemberg stammend die Nachfolge von Herbert Haseitl als Mitarbeiter der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Lechfeld angetreten hat. Auch wenn sich die ehemalige Streetwork-Stelle mit seiner Person nun ein bisschen in ihrer Struktur verändert hat, verstehe Finkenberger sich weiterhin als Ansprechpartner für alle auf dem Lechfeld wohnenden Kinder, Jugendliche und auch Eltern. Wenn diese Gruppierung mal in Schwierigkeiten steckt, Fragen oder sonstige Anliegen hat, können diese ohne weiteres Sebastian Finkenberger ansprechen. Seine Kontaktdaten sind über die Gemeinde und das Jugendhaus zu bekommen.

Weiterhin stellte Bürgermeister Schropp die bayerische Ehrenamtskarte vor, die über die Gemeinde zu beantragen ist. Sie ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement. Ehrenamt findet größtenteils vor Ort statt – in der Gemeinde, Stadt, Landkreis, in dem die Ehrenamtlichen wohnen. Und doch leistet jedes Engagement einen Beitrag zum Gemeinwohl, der über die jeweilige Gemeinde-, Stadt- oder Kreisgrenze hinaus wirkt und letztlich dem gesamten Freistaat zugutekommt. Deshalb arbeiten der Freistaat Bayern, die kreisfreien Städte und die Landkreise Bayerns zusammen, um mit dieser bayernweit gültigen Ehrenamtskarte ein „Dankeschön“ an die besonders engagierten Bürger zu richten.

Von der MGS Lechfeld und dem Förderverein berichtet Jürgen Jacobs über die geplanten Aktivitäten zum 10. Bürgerfest am Wasserturm in Lagerlechfeld am Sonntag, 24. Juni, ab 10 Uhr. Der Zutritt findet über beide Wachen statt. Zu Beginn wird es einen Gottesdienst geben, bei dem alle Vereine mit Fahne eingeladen sind. Außerdem besteht für jeden Besucher die Möglichkeit, die Sonderausstellung der militärgeschichtlichen Sammlung Lechfeld kostenlos zu besuchen. Ausdrücklich wird von Jacobs darauf hingewiesen, dass die politischen Parteien im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl keine aktive Wahlwerbung auf dem Gelände der Bundeswehr vornehmen dürfen. Sie sind gerne gesehen und dürfen auch mit einem Veranstaltungsstand vertreten sein.

Im Hinblick auf das Kinderferienprogramm berichtet Schropp, dass die Angebote wie auch das Interesse derzeit stagniert oder gar rückläufig sei. Einer der Gründe könne an fehlenden neuen Angeboten für Kinder auf dem Lechfeld liegen. Auch eine Übersättigung von Aktivitäten sei eine Ursache hierfür. (SZ)