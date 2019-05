vor 19 Min.

Die Wassertretanlage wird gereinigt

Bei Bauanträgen im Gemeinderat stellen sich in Großaitingen komplizierte Fragen und manche Wünsche bleiben offen

Von Hieronymus Schneider

Der Gemeinderat in Großaitingen befasste sich mit einigen neuralgischen Punkten und mit vier Bauanträgen.

Wassertretanlage: Die Wassertretanlage am Oberen Singoldweg wird gereinigt und wieder zum Kneipp-Fußbad freigegeben.

Ein Einwohner der Gemeinde hat sich bereit erklärt, sich in seiner Freizeit der Anlage etwas anzunehmen und ab und zu nach dem Rechten zu sehen. Weitere Interessenten dürfen sich beim Bürgermeister melden.

Bauanträge: Für die Errichtung einer Einfriedung in der Kaiser-Otto-Straße wurde eine isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nummer 9 „Untere Krautgärten I“ eingereicht. Der Bauherr beantragt eine Erhöhung der Einfriedung auf 1,80 Meter. Die Zaunerhöhung auf dem bestehenden Steinsockel soll als schmiedeeiserner Stabgitterzaun erstellt werden. Als Begründung wurde die Haltung eines Hundes angegeben. Der Bebauungsplan sieht eine maximale Einfriedungshöhe von 0,90 Metern und grundsätzlich Holzzäune mit senkrechter Teilung vor. Als Kompromiss wurde einer Erhöhung gemäß der gemeindlichen Einfriedungssatzung auf maximal 1,30 Meter mit einem Zaun aus Metall zugestimmt.

Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle mit Sozial- und Schlafräumen für Saisonarbeiter im Oberfeldweg: Da Sozial- und Schlafräume für Saisonarbeiter nicht durch die landwirtschaftliche Privilegierung gedeckt sind, wurde diesem Teil des Bauvorhabens das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. Der erdgeschossige Teil des Bauvorhabens ist aber für die landwirtschaftliche Nutzung dienlich und genehmigungsfähig.

Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage Am Kalkofen: Es wurden zwei Abweichungen vom Bebauungsplan Nummer 20 „Südliche Krautgärten Teil 1“ beantragt. Statt einem Satteldach sollte ein Walmdach und zwischen dem Hauptgebäude und der Einliegerwohnung, sowie auf der Garage ein Flachdach errichtet werden. Die Vorgaben der Garagen- und Stellplatzsatzung werden nicht erfüllt, da die Stellplätze sich innerhalb des Stauraums vor der Garage befinden. Sie sollten in Richtung Westen außerhalb des Stauraums von fünf Metern versetzt werden. Mit diesem Hinweis wurde dem Antrag auf Befreiung stattgegeben.

Ausbau eines Dachgeschosses und Anbau von vier Gauben in Reinhartshofen, St.-Jakobus-Weg: Dem Einbau einer Wohnung wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Der darüber hinaus beantragten Abweichung von der gemeindlichen Garagen- und Stellplatzsatzung, vier Stellplätze anstelle von zwei Garagen und zwei Stellplätzen anzulegen, wurde nicht zugestimmt.

Hochwasserrückhaltebecken: Zu den Informationen, dass die Kosten und die Beteiligungen der Singold-Anliegergemeinden am Hochwasserrückhaltebecken in Holzhausen deutlich höher als geplant ausfallen, sagte der Bürgermeister: „Im Moment kann ich nur so viel dazu sagen, dass die betroffenen Gemeinden an den im Jahr 2016 getroffenen Vereinbarungen festhalten. Dazu werden wir sicherlich erneut Gespräche mit den verantwortlichen Behörden führen müssen.“

Wertstoffhof: Die Gemeinde sucht per Stellenanzeige zwei Mitarbeiter für den Wertstoffhof. Für die Anschaffung eines Containers als Aufenthaltsraum wurde ein Zuschuss beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises beantragt. Manfred Schorr (SPD) regte an, diesen Container schon vorab aus dem Haushalt der Gemeinde zu beschaffen.

Ruhebänke und Fahrradständer: Ursula Baiter (SPD) beantragt die Aufstellung von zwei Sitzbänken und einem Fahrradständer an der Wertach bei der angelegten Slip-Anlage für Boote, die vermehrt als Freizeitplatz genutzt wird. Es wurde kein Beschluss gefasst, doch das Gremium nahm den Wunsch wohlwollend zur Kenntnis.

Termine: Die örtliche Verkehrsschau findet am 2. September 2019 statt. Anmerkungen und Vorschläge zur Behandlung sollen rechtzeitig vorgebracht werden.

Die nächste reguläre Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 18. Juni um 19.30 Uhr im Gemeindesaal statt.

