05:47 Uhr

Die geistlichen Auszeiten im Alltag

Welche Aktionen die Königsbrunner Gemeinden in der Fastenzeit anbieten

Von Adrian Bauer

Die Fastenzeit ist für die Christen eine Zeit, in der sie sich mit ihrer Beziehung zu Gott auseinandersetzen. Die Gemeinden in Königsbrunn bieten dazu verschiedene Aktionen an, um vertieft den Glauben zu leben. Die Pfarrer Bernd Leumann und Ernst Sperber erklären den Zweck, der dahinter steckt.

Grundlegend geht es darum, immer wieder Gelegenheiten zur Besinnung und zur Einkehr zu schaffen, kleine Auszeiten im hektischen Alltag, um sich auf das eigene Leben zu besinnen, sagt der katholische Pfarrer Bernd Leumann: „Wie beim Volk Israel in der Wüste erinnern wir uns daran, dass das Leben auch eine Durchquerung ist. Das neue Leben bei Gott hat an Ostern seinen Ursprung.“ Ein Symbol dafür ist auch die Fastenwallfahrt nach Maria Kappl, die die Königsbrunner Gläubigen jedes Jahr am zweiten Sonntag der Fastenzeit unternehmen. In diesem Jahr machten sich bei zwölf Grad minus immerhin 27 Menschen auf den Weg.

Wie im Leben ist auch im Gottesdienst nicht alles Lobpreis

Aber auch im Warmen gibt es Aktionen. Die evangelische Gemeinde bietet in diesem Jahr einen Glaubenskurs mit dem Thema „Gottesdienst leben“. Zwischen dem 23. Januar und dem 9. April gehen Pfarrer Ernst Sperber und seine Kollegen mit den Besuchern die sieben Stationen des Gottesdienstes durch und beziehen sie aufs Leben. Denn wie das Leben selbst sei auch im Gottesdienst nicht alles Lobpreis. Durch die Wiederholung soll sich die Chance ergeben, alte Schätze wieder zu entdecken. Wie die Kuh ihre Nahrung wiederkäut, würden die einzelnen Teile verkostet und immer wieder aufgenommen, bis sie tatsächlich in den Blutkreislauf übergehen – Tauferinnerung, Segen, Glaubensbekenntnis, Abendmahl.

Eine Erkenntnis daraus ist für Sperber, dass die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott auch in den alten Riten und Gesten liege: „Kirche muss nicht ständige Innovationen und neue Events bieten, sondern darf auch Traditionen treu bleiben.“ Moderne Gottesdienst-Konzepte hätten zurecht einen Platz, nutzen sich auf Dauer aber auch ab. Das läge schon in der Natur der Kirche, sagt Sperber und zitiert den Schriftsteller Heinz Piontek: „Beenden wir die Diktatur der zufällig gerade Lebenden.“ Eine echte Demokratie lasse die alten und zukünftigen Generationen mitreden. „In dieser Hinsicht ist die Kirche sehr demokratisch“, sagt Sperber. Die früheren Generationen seien im christlichen Glauben schließlich in der Gemeinschaft der Ewigkeit einbezogen. Ein guter Gottesdienst müsse somit auch altmodisch sein, darf alte und neue Lieder verbinden.

Gebetszeiten mit geistlichen Impulsen

Die katholische Pfarreiengemeinschaft bietet Exerzitien im Alltag. Statt wie bei geistlichen Exerzitien über Tage oder Wochen dem Alltag zu entfliehen, bietet man hier Pausen mit Gebetszeiten und wöchentlichen geistlichen Impulsen. Für diese Gedanken sollen sich die Teilnehmer dann im Alltag Zeit nehmen und über sie nachdenken. Beim nächsten Treffen tauscht man sich darüber aus, sagt Bernd Leumann: „Es geht um die Frage, wie es einem mit dem Gedanken erging. Bei manchen geht es auch um die Frage: Habe ich es überhaupt im Alltag untergebracht. Für einige Menschen ist es schon eine Herausforderung, eine Viertelstunde Zeit für sich selbst zu finden.“

