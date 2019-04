18.04.2019

Diese Dosen können Leben retten

Wie die Königsbrunner AWO Senioren bei der Anwendung hilft

In einem Notfall zählt jede Sekunde, und in dieser sogenannten „Notfalldose“ sollen wichtige Informationen für die Retter vorhanden sein. Dafür haben die Senioren des Arbeiterwohlfahrt-Ortsverein Königsbrunn ihr Interesse bekundet.

Das Landratsamt Augsburg teilte in der Presse mit, dass Notfalldosen bereitgestellt und abgeholt werden können. Nachdem der Ortsverein eine ausreichende Anzahl für die AWO-Teilnehmer bekommen hatte, sollten diese nicht nur kommentarlos verteilt werden. Beate Kraft, die regelmäßig eine der beiden Gruppen betreut, beschäftigte sich intensiver mit dem Thema. Dazu las sie gemeinsam mit den Teilnehmern Zeile für Zeile des Notfall-Infoblattes durch und erklärte es ihnen.

Genauso wichtig wie das korrekte Ausfüllen des Infoblattes ist natürlich der Hinweis, wo Retter im Notfall diese Informationen finden: Am besten platziert man die Dose, in der sich zwei Aufkleber befinden, gut sichtbar in der Kühlschranktür. Einen der Aufkleber bringt man auf der Innenseite der Haustür an, der zweite wird außen auf die Kühlschranktür geklebt. So ist sichergestellt, dass Rettungskräfte die lebensrettenden Informationen schnell finden.

Die Idee vom Landratsamt, Notfalldosen kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wurde allgemein begrüßt. (AZ)

