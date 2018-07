vor 23 Min.

Dittrich + Co: ein Mittelständler mit Zukunftsperspektive

Die Firma Dittrich + Co. aus Schwabmünchen feiert ihren 60. Geburtstag. Mehr als 100 Menschen arbeiten in dem Unternehmen.

Im großen Stil feierte die Firma Dittrich + Co. aus Schwabmünchen ihr 60-jähriges Firmenbestehen in einem der kulturhistorisch bedeutendsten Bauwerke Deutschlands, dem Parktheater in Augsburg, mit rund 250 Gästen aus Wirtschaft und Politik, aber auch mit Mitarbeitern und Freunden des Hauses. Dabei wurden viele interessante Details aus der Geschichte des Unternehmens und zu seiner Zukunft bekannt.

Die Jubiläumsfeier der Firma Dittrich + Co. aus Schwabmünchen war ein Augen- und Ohrenschmaus sowie ein Genuss für den Magen. Die Gäste genossen das Varieté-Programm von Chris Kolonko und seinen Stars an einem geselligen Abend in extravagantem Ambiente. Dies brachten auch die Ehrengäste in ihren Ansprachen zum Ausdruck: Sie alle lobten die Standorttreue des mittelständischen Unternehmens mit inzwischen mehr als 100 Mitarbeitern, die industrielle Kompetenz, die gesellschaftspolitische Verantwortung, das Sozialengagement und den Weitblick des Unternehmens. Bayerns Wirtschaftsminister Franz-Josef Pschierer betonte in seinem Grußwort zusätzlich: „Mittelständische Betriebe wie Dittrich + Co., die auch noch inhaber- und familiengeführt sind, begründen die wirtschaftliche Stärke des Freistaats und versinnbildlichen Tradition und Fortschritt.“ Landrat Martin Sailer zeigte sich von der Entwicklung der Firma in den vergangenen teilweise schwierigen Jahren beeindruckt und lobte besonders das hohe Engagement der Firmenchefs und deren Mitarbeiter. Bürgermeister Lorenz Müller betonte, dass es in der Stadt Schwabmünchen mehr als 5000 Arbeitsplätze gibt und freute sich über das zukunftsträchtige Engagement der Jubiläumsfirma.

Schwierige Anfänge des High-Tech-Unternehmens

Armin Dittrich sprach in seiner Rede die schwierigen Anfänge durch die Firmengründer, die Väter der heutigen Eigentümer, die erfolgreiche Produktion des Hula-Hoop-Reifens oder beispielsweise der Schlümpfe an, schlug den Bogen zum Krisenjahr 2009 und zum gelungenen Umbau des Betriebs in ein modernes High-Tech-Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, das massiv in die Zukunft investiert. Wichtig war auch ihm die wirtschaftliche und soziale Verantwortung der Firma, die die Mitarbeiter in höchstem Maße schätzen. Er erwähnte allerdings auch den vierjährigen Kampf um die Genehmigungen für das derzeit entstehende neue Logistikzentrum direkt neben dem Firmengebäude in Schwabmünchen.

Mitinhaber Andreas Muschak betonte, dass derzeit in den Um- und Ausbau über vier Millionen Euro investiert werden. In der neuen 25000 Kubikmeter großen Halle finden rund 3400 Paletten und Gitterboxen in einem hochmodernen Verschieberegalsystem Platz. Investitionen in den Maschinenpark und das Logistikzentrum ermöglichen zukunftsorientiertes Arbeiten im Bereich Spritzguss und Engineering. Deshalb werden auch weiterhin Mitarbeiter und Auszubildende gesucht, um Kunden wie beispielsweise Topstar, Osram, Audi, WMF oder auch medizintechnische Firmen zuverlässig beliefern zu können.

Beide Chefs zusammen freuten sich über den riesigen Erfolg der Feier und betonten: „Es ist durch diesen Abend gelungen, von der Hektik des Alltags ein wenig Abstand zu gewinnen, unseren Kunden und Mitarbeiten ein Dankeschön für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu sagen und wunderschöne Stunden zu verbringen.“

Die Wertschätzung für die Inhaber drückten die Mitarbeiter durch ganz speziell angefertigte Bilder bestehend aus Tausenden Bildern aus, die die Porträts der Chefs ergaben. (SZ)

Termin Der demnächst vorgesehene Tag der offenen Tür musste wegen der noch laufenden Bauarbeiten auf Sonntag, 26. Mai 2019, verschoben werden.

