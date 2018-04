02:12 Uhr

Dorfmitte in Münster stockt wegen zwei Metern

Mickhausen hat gute Wachstumsprognosen. Warum es nun in Sachen Kindergarten eilt, erklärte Bürgermeister Biechele in der Bürgerversammlung.

Von Christian Kruppe

Scheinbar läuft in Mickhausen alles im Sinne der Bürger. Zumindest war das die Vermutung von Bürgermeister Hans Biechele als er feststellte, dass der Andrang bei der Bürgerversammlung im Schlosshofsaal überschaubar war. „Es dürfen gerne mehr kommen“, so Biechele. Einwohner hätte das Staudendorf genug, genau 1436, das sind fünf mehr als im Vorjahr. Dabei freut sich die Damenwelt über einen leichten Männerüberschuss, 736 Nachfolgern Adams stehen 700 Frauen gegenüber.

Aber Mickhausen soll weiter wachsen. Das sagt die Sozialraumanalyse für den Landkreis voraus. „Wir sind sogar die Gemeinde, die in den Stauden am stärksten wachsen soll“, erinnerte Biechele (wir berichteten). Grund hierfür sind auch die im vergangenen Jahr verkauften Bauplätze im Hauptort Mickhausen. Doch momentan gibt es keine gemeindlichen Bauflächen mehr im gesamten Gemeindegebiet. Ein Umstand, den auch viele Bürger bei der Aussprache auf den Tisch brachten. Biechele erklärte hierzu, „dass die Gemeinde alles versuche, es aber zur Zeit sehr schwer sei, Flächen zu bekommen“.

Mickhausens Bürgermeister erläuterte nochmals den Haushalt, vor allem die dabei größten Ausgabeposten. Das sind die Arbeiten der Kanalsanierung, die gut voranschreiten. Da es dafür Rücklagen gab, sind keine Umlagen notwendig und auch die Gebühren bleiben erst einmal stabil.

Weitaus kostenintensiver wird der Kindergarten sein. Die integrative Gruppe ist wegen dem Schimmelproblem der alten Schule in den Mehrzweckraum des Kindergartens gezogen. Anlass war ein Elternabend, bei dem das Gutachten zum Schimmelbefall vorgestellt wurde. Diesem zufolge wäre die alte Schule zwar weiter benutzbar, aber eine Präsentation eines Elternteils sorgte für so viel Verunsicherung, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr in dieses Gebäude bringen wollen.

Somit wird die Zeit immer mehr das Problem. „Eine ruhige Planung ist somit nicht mehr möglich“, stellt Biechele fest. Nun sollen die Planungen für die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Kindergartens über den Sommer fertiggestellt und dann im Winter ausgeschrieben werden.

Ins Stocken ist auch die Dorfmitte Münster geraten. Eigentlich war die Planung für den Bau schon abgeschlossen. Die Feuerwehr sollte einen Ersatz für ihr marodes Heim bekommen und gleichzeitig waren Räume für die Vereine aus Münster geplant. Doch hatte die Planung die Zustimmung eines Nachbarn vorausgesetzt. Dabei geht es um zwei Meter. Denn ein Teil des geplanten Gebäudes rückt weiter als eigentlich in den Bauvorschriften zugelassen an sein Grundstück. So hätte der östliche Nachbar per Unterschrift einwilligen müssen, die Abstandsfläche von gerade einmal zwei Metern zu übernehmen. Ein häufiges Thema bei Bauprojekten. Nun muss das Projekt nochmals umgeplant werden.

Die Nachfragen aus der Bevölkerung hielten sich in Grenzen. Die wohl in allen Orten der Region aufkommende Klage wegen achtlos weggeworfenen Hundebeuteln war dabei, wie auch die Frage, wann die Gemeinde den restlichen Teil des Schlosshofanwesen weiter ausbaut. „Wir haben das im Auge, aber derzeit wichtigere Projekte“, erklärte Bürgermeister Biechele.

Themen Folgen