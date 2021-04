Drei Menschen werden bei Autounfall in Bobingen verletzt

Ein 37-jähriger Fahrer kommt in Bobingen von der Straße ab und rammt ein entgegenkommendes Auto. Drei Insassen werden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Bei einem Autounfall in der Max-Fischer-Straße in Bobingen sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 6.50 Uhr. Ein 37-jähriger Augsburger war mit seinem Auto in Richtung Bobingen Siedlung unterwegs, als er zwischen Lindauer und Poststraße von der Straße abkam. Die Ursache ist laut Polizei noch ungeklärt. Dabei touchierte er ein entgegenkommendes Auto.

Alle drei Insassen werden verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Dessen 41-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sowohl er als auch sein Beifahrer sowie der Unfallverursacher wurden verletzt. Zwei Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Insassen. Alle drei wurden zur weiteren Versorgung ins Bobinger Krankenhaus verbracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.