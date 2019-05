02.05.2019

Dreister Dieb in Handschellen abgeführt

Mann klaut in Laden und tritt Polizisten

In Handschellen mussten zwei Polizisten einen 19-Jährigen in der Hochstraße in Bobingen abführen. Dabei wurden sie von ihm auch noch getreten und bespuckt. Zuvor soll er sich schon in einem nahen Supermarkt ziemlich dreist verhalten haben.

Laut Polizei packte der Mann am Montagabend kurz vor Ladenschluss in dem Laden seinen Rucksack mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln voll und ging anschließend mit einer Getränkeflasche in der Hand einfach durch den Kassenbereich. Auf Ansprache durch die Angestellte des Geschäfts blieb der Dieb nicht stehen, sondern ging davon. Zwei sofort herbeigerufenen Streifenbeamte der nahe gelegenen Inspektion nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und stellten den jungen Mann.

Dieser verhielt sich jedoch nicht kooperativ, leistete Widerstand, sodass er letztlich die Handfesseln angelegt bekam. Es bestand der Verdacht, dass er unter Alkohol- und möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, sodass bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Da er sich auch dagegen zu wehren versuchte, musste er bei der Durchführung von vier Beamten festgehalten werden. Im Anschluss wurde er in den Polizeiarrest gebracht. Die von ihm entwendeten Waren hatten einen Gesamtwert von knapp 25 Euro und wurden dem Verbrauchermarkt wieder zurückgeben. (pit)

