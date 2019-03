vor 37 Min.

Ein Gestalter des Felsenstein-Hauses nimmt Abschied

24 Jahre lang hat Werner Alig die Geschicke des Fritz-Felsenstein-Hauses in Königsbrunn mitgestaltet. Sein Engagement begründet er mit einem Rat seiner Mutter.

Von Adrian Bauer

Manche Ratschläge, die Mütter ihren Söhnen geben, sind schon wieder vergessen, ehe sie verklungen sind. Andere schlagen dagegen voll ein, wie bei Werner Alig. „Wer etwas verändern will, muss Verantwortung übernehmen“, habe seine Mutter immer gesagt. Das hat sich der 71-Jährige zeitlebens zu Herzen genommen. Für das Fritz-Felsenstein-Haus waren die mütterlichen Worte ein Segen: 24 Jahre lang hat Alig die Geschicke des Hauses mitgeprägt und einen großen Anteil daran, dass die Bildungseinrichtung heute sehr gut dasteht. Am Donnerstag wird der Scheuringer, der zuletzt Vorsitzender des Aufsichtsrates war, mit einem Festakt aus seinem Ehrenamt verabschiedet.

1992 kam der gebürtige Hesse mit dem Felsensteinhaus in Kontakt, als seine Pflegetochter Yeliz eingeschult wurde. Über einen Platz im Elternbeirat und den Eintritt in den Verein kam er schnell ins Führungsgremium – ab 1995 zunächst als Stellvertretender Vorsitzender, ab 2001 als Vorsitzender. Das Haus selbst stand in dieser Zeit finanziell schlecht da. „Der damalige Geschäftsführer Gert Stephan hat bei einer Sitzung gesagt: ’Wenn wir so weiterwirtschaften, dann...’ und hat mit seiner Hand eine Kurve bis unter die Tischkante gezeigt“, erinnert sich Alig.

Das Felsenstein-Haus wurde für 14 Millionen Euro umgestaltet

Durch seinen Beruf als Banker kann Alig bei der Gestaltung der Einrichtung eine andere Denke einbringen als die Spezialisten aus dem sozialen Bereich, die in den 90-er Jahren verstärkt im Vorstand sitzen. „Ich bin gewohnt, schnell Entscheidungen mit Tragweite zu fällen“, formuliert es Werner Alig. Von diesen Entscheidungen gab es in den ersten Jahren einige: Zunächst mussten die Kosten unter Kontrolle gebracht und effektiv Schwerpunkte gesetzt werden. Danach ging es an die Umgestaltung der Einrichtung: Die Schule wurde neu gebaut, der Beton saniert, eine neue Therapie und eine Förderstätte errichtet. „Wir haben in der ersten Hälfte meiner Amtszeit 14 Millionen Euro bewegt. Und bei allen Baumaßnahmen haftet man als Vorsitzender im Zweifel auch mit dem Privatvermögen“, sagt Alig. Schlaflose Nächte habe ihm das nicht bereitet, auch wenn während der Bautätigkeiten immer wieder kleinere Probleme auftraten, mit denen keiner gerechnet hatte.

Nach dem Ende der Baujahre ging es mit dem neuen Geschäftsführer Götz Beck darum, weiteren Wandel zu moderieren. Den Schülern werden mehr Möglichkeiten zu einem selbst bestimmten Leben zu ermöglicht. „Man muss die Menschen nicht in Watte packen“, sagt Alig. Der Trend geht seit einigen Jahren zu dezentralen Wohnprojekten. Aktuell ist in Augsburg das Projekt Fritz & Jack im Bau, bei dem Menschen mit Behinderung in einer WG mit Nicht-Behinderten leben. „Das wird aber erst Ende des Jahres fertig. Schade, das hätte ich gerne noch mit eingeweiht“, sagt Alig. Der zweite Wandel betrifft die eigene „Entmachtung“. Seit 2014 liegt deutlich mehr Entscheidungskompetenz als früher beim Geschäftsführer. Die Vorstandsmitglieder sind als Aufsichtsräte von Entscheidern zu Kontrolleuren geworden. Eine gute Lösung findet Alig, weil so bindende Richtlinien und Planungssicherheit für die Zukunft des Hauses geschaffen wurden.

Die Freizeit kommt der Familie zugute

Werner Alig will seine hinzugewonnene Freizeit für seine Familie nutzen. Neben zwei leiblichen Kindern hat er mit seiner Frau Maria-Luise Alig fünf Pflegekinder aufgezogen, die das Jugendamt vermittelt hat. „Alle haben einen vernünftigen Beruf erlernt, eine Tochter arbeitet sogar im Felsenstein-Haus“, sagt Alig stolz. Seine Familie sei immer seine Energiequelle gewesen. Neben der Arbeit in der Bank und im FFH engagierte er sich in den Schulen der anderen Kinder, im Bundesverband behinderter Pflegekinder, bei der Regens-Wagner-Stiftung und in seiner Kirchgemeinde. Bis 2024 hat er sich noch einmal als Kirchenpfleger in seiner Heimatgemeinde in Scheuring verpflichtet.

Werner Alig hat am FFH viel verändert und gibt die Verantwortung daher leichten Herzens ab.

