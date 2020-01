28.01.2020

Ein Sternekoch kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Oliver Pfahler aus Travemünde hat das Kochen bei seiner Großaitinger Oma gelernt. Jetzt steht er in der Sonne in Bobingen am Herd. Was sein Erfolgsrezept ist und was für ihn Kochen bedeutet

Von Anja Fischer

Ausnahmezustand in der Küche der Bobinger Sonne: Auf den Herden werden Fonds und Jus angesetzt, Essenzen und Gele hergestellt. Kaisergranat muss ausgelöst werden, Ananas- und Ingwersorbets werden im Froster hergestellt. Für drei Tage verwandelte sich die gutbürgerliche und bayerische Küche des Bobinger Traditionsgasthofs in eine Sterneküche. Der Grund: Sternekoch Oliver Pfahler aus Travemünde kochte zusammen mit dem Team.

Pfahler hat Bobinger Wurzeln und ist in Großaitingen aufgewachsen. In die Sonne kam er schon als Kind jeden Sonntag mit dem Opa zum Stammtisch. Die Großaitinger Großmutter Kriemhilde brachte dem Buben damals selbst das Kochen bei. „Sie kochte jeden Mittag eine typisch bayerische Küche für die ganze Familie“, erinnert sich Pfahler. Er machte schließlich eine Lehre in der Unteren Mühle in Schwabmühlhausen und kam dann auf Empfehlung seines Chefs in den Norden in sein erstes Sterne-Restaurant nach Timmendorf. Weitere Stationen folgten. Seit 2016 hat Pfahler in Travemünde sein eigenes Restaurant Villa Balthazar und führt dort auch einen Michelin-Stern.

Der Sprung von der traditionellen bayerischen Küche in die Sterne-Gastronomie war für ihn nicht einfach, wie er sich erinnert: „Wir hatten in der Küche eine Bachforelle, die andern Kaisergranat – das ist einfach etwas völlig Verschiedenes.“

Trotzdem blieb Oliver Pfahler dabei und baute über die Jahre seinen eigenen Stil aus: Eine globale Küche, in der alte Gerichte neu interpretiert werden. Kochen – das ist für ihn Kunst und Handwerk.

Für das Bobinger Sternemenü hatte sich Oliver Pfahler etwas Traditionelles ausgesucht: nämlich einen Wurstsalat. Dieser präsentierte sich mit ausgestochenen Lyonerscheiben, Zwiebelgel und Schnittlauchöl. Statt Essiggurken gab es ein Gelee aus Gurkensaft und Rettichkresse. Andere Gänge punkteten mit Zutaten wie Juzo-Frucht, Preiselbeeren, Lachs oder Jakobsmuscheln.

Dazu gab es ausgewählte Weine. Winzer Robert Goldenitz kam eigens aus dem Burgenland, um seine Weine zu präsentieren.

Gänseleberparfait im Hühnerei, Jakobsmuscheln aus der Bretagne, Rinderfilet aus den USA – die Gäste in Bobingen konnten sich richtig verwöhnen lassen. Kein Wunder, dass die Plätze allein durch Mundpropaganda in kürzester Zeit vergeben waren.

Drei Tage dauerten die Vorbereitungen für die neun Gänge in der Küche. Oliver Pfahler hatte deshalb nur wenig Zeit, die eigene Verwandtschaft zu besuchen. „Die müssen schon hier her zum Essen kommen, sonst sehen wir uns nicht“, sagte er und schmunzelte. Sterneküche verlange eben nach viel Vorbereitung.

Die Bobinger Köche Benno Kästele und Moni Keppeler arbeiteten eng mit Oliver Pfahler und dem zweiten Koch Torben Stargadt zusammen. Die erste Ausstattung, die der Sternekoch für die Küche mitbrachte? „Wir haben alle gleich eine Pinzette bekommen, damit wir genau anrichten können“, sagte Moni Keppeler. Der große Saal des Gasthauses präsentierte sich ebenfalls ganz à la Sternerestaurant: kleine Tische statt großer Tafeln, edel in weiß gedeckt mit grünen Akzenten.

Auch für das Bedienungspersonal unter Servicechefin Anneli Landgraf waren die neuen Gerichte eine Herausforderung. So wurden die ersten beiden Gänge im ausgehöhlten Ei serviert. „Es ist das erste Mal, dass wir für ein Abendmenü Eierbecher an die Tische bringen müssen“, sagte sie.

Die Vorfreude kurz vor dem Eintreffen der Gäste war groß – die Anspannung ebenso. Nachdem der erste Gang geschickt worden war, wurde klar: Das Menü kam bei den Gästen gut an. Für Wirtsleute, Köche und Service gab es Lob in den höchsten Tönen.

