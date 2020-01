vor 5 Min.

Ein unverwechselbares Duo: San2 & Sebastian spielen in Schwabmünchen

Die beiden Musiker San2 & Sebastian haben bei einem Konzert in Schwabmünchen ihre neuesten Lieder präsentiert.

Von Reinhold Radloff

Überraschend war der Auftritt des Künstlerduos San2 & Sebastian nicht. Immerhin standen die beiden Musiker schon zum dritten Mal auf der Bühne in der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid. Doch die Entscheidung von Chef Hans Grünthaler, die beiden wieder zu engagieren, erwies sich als goldrichtig. Denn was das Publikum zu hören bekam, war alles andere als langweilig.

Mit Hut saß San2 auf der Bühne – zusammen mit seinem alten Schwabmünchner Freund Sebastian. Das modische Accessoire hätte der gebürtige Ingolstädter und Weltreisende gar nicht nötig gehabt. Denn auch ohne die ausladende Kopfbedeckung hat San2 einen unverwechselbaren Stil – nicht nur musikalischen. Seine Art, das Publikum zwischen dem Liedergemisch aus Blues, Country oder Soul mit zu unterhalten, ist einmalig.

Meint er es ernst, wenn er von seinem Problem mit den Franken und den Frauen erzählt? Die Antwort liefert der Künstler gleich selbst: „Morgen erzähle ich die Geschichten vielleicht ganz anders.“ Ob es stimmt, was er da redet, ist nicht entscheidend. San2 überzeugt vielmehr mit seiner witzigen Art, mit der er die Zuhörer zum Lachen bringt oder vor den Kopf stößt.

Die beiden Stimmen harmonieren hervorragend

Doch sein größtes Talent ist sicherlich die Musik. Dabei ist San2 eigentlich studierter Zeichner, Maler, Kommunikations- und Grafik-Designer. Doch das ist seiner Musik nicht anzuhören. Sie klingt eigenständig und wohl interpretiert, ebenso wie seine Stimme. Sein Spiel auf der Mundharmonika, das er sich im Alter von 17 Jahren selbst beibrachte, ist virtuos. All das macht ihn zu einer bekannten Größe in der Musikszene, zu einem beliebten Unterhalter in Funk und Fernsehen.

Doch der Erfolg des Abends in der Schwabmünchner Buchhandlung ist nicht ihm allein zuzuschreiben. Sein Bühnenpartner Sebastian Schwarzenberger – seit 15 Jahren spielen die beiden mittlerweile zusammen – erwies sich als ebenso talentiert. Der promovierte Gitarrenbauer spielte nicht nur hervorragend auf seinen vier Instrumenten Dobro, Mandoline, Steel- und Akustikgitarre. Auch seine Stimme harmonierte bestens im Duett mit San2. So präsentierten die beiden einige Stücke ihres neuen Albums „The Rooftop Stories“, das am 28. Februar erscheint. Dass die beiden Spaß an der Musik und auf der Bühne haben, war ihnen während des Konzerts anzusehen.

Und mittendrin sorgte Buchhändler Grünthaler dann doch noch für eine Überraschung. In der Pause verloste er Karten für das Konzert von „San2 and his Soul Patrol“ am 19. September in der Schwabmünchner Stadthalle – zur Freude der Gewinner.

