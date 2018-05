16.05.2018

Eine Gemeinde wird in Szene gesetzt

Geschichte des Ortes ist Thema bei der Theateraufführung im Festzelt.

In der Gemeinde Klosterlechfeld laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Festwoche vor Pfingsten auf Hochtouren. Seit Anfang des Jahres probt auch die Theatergruppe an den Spielszenen „Streiflichter zu 200 Jahren Klosterlechfelder Geschichte“. Das Theaterteam unter der Leitung von Brigitte Schweiger mit Gabriele Hirt, Ingrid Hiller und Manfred Ortlieb hat auf der Grundlage der Ortschronik einige Höhepunkte des dörflichen Geschehens der vergangenen 200 Jahre in kurze Theaterszenen umgesetzt.

Wie schon im Jubiläumsjahr 2004 übernahmen auch diesmal viele Klosterlechfelder spontan eine Rolle und sind mit großem Engagement bei den Proben dabei. Die Chorklasse der Grundschule und die örtlichen Vereine sagten ebenfalls ihre Mitwirkung zu, allen voran der Musikverein, die Tanzgruppe der Lecharia, die Boogie-Woogie-Gruppe des TSV sowie Mitglieder des Männergesangvereins Lechfeld und des Kirchenchors. In unzähligen Stunden haben die Schneiderinnen Ingrid Hiller, Hanni Fürholzer, Irmi Hammermüller und Anneliese Schuster historisch passende Kostüme gefertigt. Anton Hirschmiller und Manuel Friedrich gestalten mit vielen Helfern und den Mitarbeitern des Bauhofs maßgeblich die Kulissen mit. Die Technik liegt in Händen von Marco Zimmert mit seinem Team. (SZ)

Die Klosterlechfelder Streiflichter kommen beim Festabend „200 Jahre Klosterlechfeld“ am Donnerstag, 17. Mai, im örtlichen Festzelt zur Aufführung, eine Wiederholung findet beim Seniorennachmittag am Samstag, 19. Mai, statt. Der Eintritt ist frei.

