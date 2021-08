Marc Barchmann kehrt zum EHC Königsbrunn zurück

Plus Erster Neuzugang beim EHC Königsbrunn: Mit Marc Barchmann kehrt ein alter Bekannter zum Eishockeyclub zurück.

Mit dem 34-jährigen Marc Barchmann (geb. Weigant) präsentiert der EHC Königsbrunn seinen ersten Neuzugang. Der erfahrene Stürmer durchlief mit seinem Zwillingsbruder Patrick Weigant zunächst beim Augsburger EV den Nachwuchs und sammelte in der 1b Mannschaft seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. 2005 verschlug es ihn nach Geretsried, ehe er 2006 nach Leipzig zu den Blue Lions wechselte.