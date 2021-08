Zweiter neuer Torhüter beim EHC Königsbrunn

Plus Der EHC Königsbrunn arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Nun präsentieren die Verantwortlichen einen weiteren starken Neuzugang auf der Goalie-Position.

Der 19-jährige Dominic Guran kommt aus dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und spielte zuletzt im DNL-Team der Kaufbeurer Talentschmiede. In den letzten beiden Spielzeiten durfte er schon das ein oder andere Mal für die DEL2-Mannschaft das Tor hüten und sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Diese Spiele waren für ihn ein persönliches Highlight: