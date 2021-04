Erst aufgeblüht, jetzt ausgeblüht: Blumenaktion in Schwabmünchen endet

Plus Die Blumenaktion der Werbegemeinschaft Schwabmünchen endet. Die Pflanzen sollen aber nicht auf den Komposthaufen wandern. Was mit ihnen passiert.

Schon vor Ostern wuchsen in Einkaufswagen mitten im Zentrum bunte Blumen. Andernorts standen hübsch dekorierte Kisten. Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen hatte die Idee zur Frühlingsaktion, die die Innenstadt in der Corona-Krise bunter und schöner machen soll. Das fanden viele Vereine, Organisationen und Firmen gut und beteiligten sich an der Aktion. Zwei Supermärkte stellten kostenlos die Einkaufswagen zur Verfügung, Blumenläden spendierten Pflanzen, Vereine pflegten sie über Wochen.

Aktion der Werbegemeinschaft in der Fuggerstraße in Schwabmünchen. Foto: Norbert Staub

"Die Reaktionen waren durchweg positiv", zieht Alexandra Wilbert Bilanz. Wie schon an Weihnachten, damals standen in der Innenstadt etwa 40 Christbäume.

Blumen gegen Spende am Schwabmünchner Stadtplatz abholen

Doch nun läuft die blumige Frühlingsaktion aus. Die Wagen werden am Samstag, 24. April, abgebaut. Die Pflanzen wandern jedoch nicht auf den Komposthaufen, sondern sollen in heimischen Gärten weiterwachsen. Wer Blumen möchte, kann sie ab 11 Uhr auf dem Stadtplatz gegen eine kleine Spende abholen. Der Erlös kommt den helfenden Händen (unter anderem dem Jugendrotkreuz und dem Gartenbauverein) zugute. Transportgefäße und eine kleine Schaufel bitte selbst mitbringen.

Lesen Sie dazu auch: