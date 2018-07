vor 57 Min.

FBU für Badesee statt neuem Aquamarin

Wie eine alte Idee und die aktuelle Lage in Bobingen die Weichenstellung noch schwerer macht. Bei Frei- und Hallenbad geht es auch ums Geld.

Von Pitt Schurian

Der geplante Neubau des Aquamarin in Bobingen beschäftigt schon lange im Vorfeld ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag die Stadträte von Bobingen. Zuletzt war von einer Investition in Höhe von 16 Millionen Euro die Rede. Ein konkreterer Vorentwurf mit aktuellen Daten wird ab 18 Uhr im Rathaus vorgestellt. Dann will der Rat die Weichen stellen, wie sich Hallenbad und Freibad wandeln werden, welchen Zeitrahmen das erfordert und vor allem, wie das finanzierbar ist.

Die Kosten machen es so schwierig

Vor allem wegen der hohen Kosten und den Folgen für den städtischen Haushalt hatte es bislang unterschiedliche Ansichten im Stadtrat gegeben. Bedenken grundsätzlicher Art hatten deshalb die beiden Ratsherren der FBU angemeldet. Nun kündigt deren Ortsvorsitzender Michael Ammer einen Alternativvorschlag der Fraktion an.

Hintergrund: Viele treue Badbesucher wie auch Mitglieder von Schwimmverein und Wasserwacht würden einem Neubau entgegenfiebern. Eine weitaus größere Zahl Bobinger Bürger gehöre jedoch – zumindest aus Sicht der FBU – nicht zum Personenkreis, der das Angebot von Hallen- und Freibad regelmäßig nutzt. Aus diesen Reihen würden immer wieder Befürchtungen geäußert, die Stadt könne sich mit diesem Großprojekt übernehmen und sich damit in eine finanzielle Zwangslage manövrieren. Die Folge wäre, dass über Jahre hinaus für andere, wichtige Investitionen kein Geld mehr zur Verfügung stünde, so Ammer.

Ein See zwischen Point und Wertach

Ein Antrag an den Stadtrat samt grafischer Aufbereitung vermittelt den Eindruck: Der Alternativvorschlag könnte beiden Seiten gerecht werden. Es geht um die Anlegung eines Badesees zwischen Point und Wertach.

Ein neues Aquamarin, also der Neubau eines Ganzjahresbades, würde die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sprengen. Ammer bezieht sich dabei auf Angaben von Stadtkämmerer Alexander Ziegler, der im Januar ausdrücklich davor gewarnt habe, das damals aktuelle Kostenvolumen von 16 Millionen Euro für dieses Projekt vollständig auszuschöpfen. Aus diesem Grund habe die FBU bei mehreren Klausurtagungen eine Alternative erarbeitet, an der sowohl Neubau-Befürworter als auch Skeptiker Gefallen finden könnten.

Naherholungsgebiet gleich am Stadtrand

Der Vorschlag: Im Bereich zwischen Schwettinger Weg und der Wertach soll nördlich der Krumbacher Straße ein Naherholungsgebiet entstehen. Das Zentrum bildet ein großer Badesee mit Strandbad und Sandstrand, Sprungturm, Rutsche und Flachwasserbereich sowie allerlei Freizeiteinrichtungen – Kinderspielplatz, Beachvolleyballfelder, Boulderwände über dem Wasser. Mit flexiblen Stegen werden Bereiche für Schwimmtraining und Kurse abgetrennt, zusammengeschoben bilden diese Stege die Basis einer Seebühne als kultureller Komponente.

Laut Stadtrat Franz Handschuh würden Krumbacher Straße und Schwettinger Weg eine ideale Erschließung gewährleisten, sowohl für den öffentlichen als auch für den motorisierten und nicht motorisierten Individualverkehr. Ein Wohnmobilstellplatz lade Gäste von weither zum Bleiben ein. Das Ausflugslokal mit Biergartenbetrieb versorge sowohl Badegäste als auch Radfahrer und Erholungsuchende, eine Selbstversorgung werde durch einen Grillplatz ermöglicht.

Für Anja Faber, Vorstandsmitglied der FBU, liegen die Vorteile auf der Hand: Ein Naherholungsgebiet mit derart vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten trage zur nachhaltigen Attraktivierung des Standortes Bobingen in mehrerlei Hinsicht bei. Es spreche eine sehr breite Bevölkerungsgruppe an und lasse sich zu jeder Jahreszeit, unabhängig von den Öffnungszeiten eines Bades, individuell nutzen.

Und finanziell schränke sich Bobingen damit nicht für Jahrzehnte ein, so die FBU: Sowohl die Herstellungskosten, insbesondere jedoch der jährliche Unterhalt, würden sich in einem von der Stadt realistisch darstellbaren Rahmen bewegen. Gleichzeitig könne das Haushaltsdefizit reduziert und eine Überschuldung vermieden werden. Wichtige Mittel für Kinderbetreuung, Straßenausbau, Hochwasserschutz und Trinkwasserversorgung stünden damit zur Verfügung. Zudem gewänne man an der Parkstraße durch den Wegfall an Stellplätzen Grundstücke für eine Wohnbebauung in zentraler Lage.

Für weitere Iden offen

Dazu werden im Stadtrat vermutlich eine Menge Anmerkungen kommen. Ja, selbstverständlich, so Michael Ammer, könne ein Badesee kein Hallenbad ersetzen. Ein Schwimmbetrieb über die Wintermonate werde definitiv nicht möglich sein. Trotz allem bestünden jedoch für die Bereiche des Lehr-, Kurs- und Vereinsschwimmens durchaus mehr Möglichkeiten, als man einem „Badesee“ auf den ersten Blick zutrauen würde. Stadtrat Florian Vogl betont, dass dieser Entwurf für weitere Ideen in alle Richtungen offen sei und als Basis für eine Prüfung der Machbarkeit durch die Verwaltung dienen solle.

Die Vision von 2000 fürs Jahr 2020

Die Idee der FBU erinnert an einen im Jahr 2000 diskutierten Vorentwurf zum Flächennutzungsplan. In einer Vision für das Jahr 2020 hatten Stadtplaner Stefan Quarg und die Landschaftsarchitektin Prof. Bü Prechter. Als Freizeit- sowie Erholungsraum könnte das Gelände westlich der Point dienen. So zeichnete Landschaftsarchitektin Prechter hier einen etwa acht Hektar großen See ein, südlich davon einen Campingplatz. Ob dies aber wirklich Baderaum werden soll, oder ein Rückzugsgebiet für die Natur, oder beides nach Uferbereichen aufgeteilt, blieb damals offen.

Vor der Verabschiedung des Flächennutzungsplanes kam es jedoch zu einer Änderung durch eine Ratsmehrheit. Zwar wurde entgegen der alten Entwicklungsleitlinie keine Bebauung mehr bis zum Auwald vorgesehen. Aber trotz der Erfahrungen mit steigendem Grund- und Hochwasser hielt sich die Stadt die spätere Ausweisung eines neuen Baugebietes (Point 4) offen. Das Konzept dazu wurde jüngst im Bauausschuss vorgestellt und könnte in wenigen Jahren Wirklichkeit werden. Der Schwettinger Weg, so wurde dabei klargestellt, werde dann nurmehr Fuß- und Radweg sein und selbst für landwirtschaftlichen Durchgangsverkehr gesperrt.

Themen Folgen