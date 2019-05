15.05.2019

Feuerwehr ist bei Veranstaltungen wichtiger Helfer

Retter aus Mickhausen registrieren Unfallrückgang auf der Bergstrecke

Die Sperrung der Kreisstraße von Mickhausen nach Birkach bergwärts für Motorräder an Wochenenden und Feiertagen wirkt sich positiv auf die Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehr Mickhausen aus. Die Gesamtzahl der Einsätze, so Kommandant Andreas Vogel bei der Jahreshauptversammlung, habe sich 2018 gegenüber dem Vorjahr halbiert – von 20 auf zehn. Anders als in den Jahren davor mussten die Floriansjünger zu keinem einzigen Verkehrsunfall mit Motorradbeteiligung auf der berüchtigten Rennstrecke ausrücken. Bei den Einsätzen, so der Kommandant, habe es sich um kleinere Brände und Hilfeleistungen gehandelt. Zudem war die Feuerwehr – dem Kommando von Andreas Vogel unterstehen derzeit 58 Aktive – bei einigen Verkehrssicherungen und Ordnungsdiensten gefragt.

Wenn am ersten Oktober-Wochenende nach einjähriger Pause das Bergrennen wieder stattfindet und tausende Besucher erwartet werden, dann übernehmen die Brandschützer – zusammen mit den Kollegen in Münster und Birkach – an beiden Tagen wieder die personalintensive Parkplatzorganisation. Regelmäßig eingespannt ist die Mickhauser Feuerwehr als Parkplatzhelfer darüber hinaus auch bei Großveranstaltungen im Museum Oberschönenfeld. Neben einem straffen Übungs- und Schulungspensum kündigte der Kommandant für das laufende Jahr die Vorbereitung auf zwei Leistungsprüfungen an (28. Juni und 20. September).

Vorsitzender Andreas Zimmermann wusste von einer ganzen Reihe an Veranstaltungen zu berichten, bei denen die Feuerwehr im Reigen der übrigen Ortsvereine mitgewirkt hat: beim Besuchermagnet „Advent im Schlosshof“, beim gemeinsamen Faschingsball, bei der Gaudi-Olympiade auf dem Sportplatz und beim Schießwettkampf der Vereine. Auf große Resonanz ist die Nikolausaktion der Brandschützer gestoßen: Bischof Nikolaus und Knecht Rupprecht besuchten 13 Familien. Wegen der großen Nachfrage werden die Nikolausbesuche wieder angeboten (am 5. und 6. Dezember). Eine Großaktion ist alljährlich das Schmücken und Aufstellen des Maibaumes beim Gerätehaus im Schatten des Kirchturms von St. Wolfgang. Mit von der Partie waren die Floriansjünger zudem beim Sommerfest des örtlichen Kindergartens, das im vergangenen Jahr unter dem Motto „Unsere Feuerwehr“ stand und reichlich Gelegenheit bot, die Arbeit der Brandschützer einem großen Publikum vorzustellen. Zum Jahresende 2018 zählte der Feuerwehrverein 155 Mitglieder.

Über aktuelle Themen aus der Feuerwehrinspektion des Landkreises und aus dem Kreisfeuerwehrverband berichtete der für den Bereich Süd zuständige Kreisbrandinspektor (KBI) Günter Litzel (Königsbrunn). Erfreut zeigte sich der KBI vor allem darüber, dass die komplette Jugendgruppe der Mickhauser Wehr bei der Versammlung zugegen war. Gemeinsam mit Bürgermeister Biechele zeichnete er Alfred Sattelmair, Erich Müller und Karl Domberger für 40-jährige aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold aus. Gekoppelt mit der hohen Ehrung ist ein einwöchiger Urlaubsaufenthalt für zwei Personen im Feuerwehrheim St. Florian in Bayerisch Gmain.

Gemeindechef Hans Biechele zollte der jungen, motivierten Führungsspitze der aktiven Wehr und des Feuerwehrvereins ein dickes Kompliment. Die Feuerwehr sei neben ihrer Kernaufgabe ein Schwergewicht im örtlichen Vereinsleben und bei allen Gemeinschaftsveranstaltungen der Dorffamilie ganz vorne mit dabei. (wkl)

