Frauenkirche öffnet ihre Türen und der Andrang ist groß

Nach vielen Monaten Baustelle zieht es zahlreiche Menschen in die sanierte Frauenkirche. In den nächsten Wochen stehen aber noch weitere Arbeiten an.

Von Christian Kruppe

Wer eine Viertelstunde vor Beginn des Festgottesdienstes zur Frauenkirche kam, hatte Pech. Die lange wegen einer dringend notwendigen Sanierung geschlossene kleine Kirche am Schwabmünchner Ulrichsberg war mehr als nur voll. So blieb einigen Gläubigen nur die Option, vor dem Kirchentor dem Gottesdienst beizuwohnen.

Selbst Stadtpfarrer Christoph Leutgäb schien von der Vielzahl Menschen, die der Wiedereröffnung beiwohnen wollten, überrascht, aber auch sehr erfreut. Mit den Worten „Die große Zahl derer, die heute gekommen sind, ist ein Ausdruck der Wertschätzung, die die Schwabmünchner für ihr ,Schatzkästchen‘ haben“, eröffnete er die Messe.

Es folgte ein Gottesdienst, der hervorragend zur Wiedereröffnung dieses für Schwabmünchens Katholiken wichtigen Ortes passte. Garniert zur hervorragenden Musik von Chor und Orchester Capella St. Michale unter der Leitung von Stefan Wagner fand Leutgäb immer wieder die passenden Worte. So stellte er fest, dass das, was hier geschehen ist, „irgendwie verrückt“ sein müsse. Denn während andernorts Kirchen geschlossen werden, werden in Schwabmünchen gleich zwei renoviert. „Warum machen wir das?“, fragte der Stadtpfarrer in die Runde. „Die Frauenkirche selbst gibt die Antwort, denn sie verspricht Verheißung“, gab er zur Antwort. „Mit der Sanierung reihen wir uns in der Reihe derer ein, die diese Kirche geschaffen haben“, so Leutgäb weiter.

Nach einem Gottesdienst, der viele der Besucher sichtlich berührte, ging es weiter zum Festakt. Schwabmünchens zweiter Bürgermeister Hans Nebauer sprach dabei nicht umsonst von „Gänsehautmomenten während des Gottesdienstes“. Treffend stellt er zudem fest: „Wer heute dabei war, der weiß, dass bei dieser Sanierung kein Cent unnötig war.“

Landkreis will Beitrag erhöhen

Dabei erzählte Kirchenpfleger Peter Bier von seinem Amtsantritt, der sich zeitlich mit dem Bekanntwerden der notwendigen Sanierungen deckte. „Das war wie ein Tsunami, der über uns hereinbrach“, erinnert er sich. Lobende Worte gab es von Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der eingestand, zum ersten Mal in der Frauenkirche gewesen zu sein. „In der Zeit von zerbrechendem Gemeinsinn ist die Zahl der Spender und der ehrenamtlichen Helfer ein wichtiger Schritt gegen diesen Trend“, so Sailer. Den meisten Applaus bekam er jedoch für die Ankündigung, dass Landkreis und Bezirk die finanzielle Förderung der Sanierung nochmals erhöhen werden.

Ein besonderes Lob gibt es für den Kapellmesner

Josef Miller, ehemaliger bayerischer Landwirtschaftsminister und nun Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Landesstiftung war schon von der Zahl der Gottesdienstbesucher beeindruckt. „Ich habe noch nie erlebt, dass die Menschen nicht mehr in eine Kirche kommen konnten“, so Miller. Auch die bisher erzielte Spendensumme von rund einer halben Million Euro beurteilte er als „absolutes Spitzenergebnis“. Ein besonderes Lob hatte Miller für Karl Kraus, den „Kapellmesner“ übrig. „Menschen wie Karl Kraus werden nicht nach Höhe der Bausumme bezahlt, für sie gibt es nur ein „Vergelt´s Gott“, eine Währung, die erst im Jenseits eingelöst werden kann. Karl Kraus hat sich hier besondere Verdienste erworben und daher gilt ihm mein ganz besonderer Dank“, so Miller.

Nicht zu übersehen ist, dass die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind. Architekt Christian Bosse, der „schon immer von der Frauenkirche fasziniert war“, erläuterte, dass die Putzarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, da sie nur bei Temperaturen von dauerhaft über fünf Grad ausführbar sind. Zudem sollen noch einige Gemälde restauriert werden. „Da fehlt aber momentan noch das Geld“, so Bosse.

Gut 900000 Euro hat die Sanierung gekostet, bei der vornehmlich das Dach und der einsturzgefährdete Turm in Ordnung gebracht wurden. Dazu wurde noch die veraltete Elektrik erneuert, Wände neu gestrichen, eine neue Orgel eingebaut und die hochwertige und seltene Innenausstattung konserviert.

