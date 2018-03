vor 3 Min.

Freude über eine gelungene erste Amtszeit

Die Naturfreunde Klosterlechfeld haben im vergangenen Jahr viel Arbeit in das Clubhaus und Aktivitäten investiert.

Von Christian Kruppe

Das Leben als Vereinsvorsitzender ist nicht immer leicht. Das hat Dieter Konietzka nach seiner ersten Amtszeit an der Spitze der Naturfreunde Klosterlechfeld erkannt. „Es gibt Dinge, die Spaß gemacht haben, aber auch Dinge, die weniger Spaß machten“, gab er jüngst bei Jahreshauptversammlung zu.

Doch die schönen Dingen waren in der Mehrheit, denn im Verein tut sich viel. So ist es gelungen, im vergangenen Jahr die „Oskar-Weinert-Hütte“ am Lechufer jedes Wochenende offen zu halten. „Auch wenn die Arbeit dabei von einigen wenigen geleistet wird“, schränkt Konietzka ein. Daher bittet er seine Mitglieder, den Verein hier mehr zu unterstützen. Schließlich „leben“ die Naturfreunde von diesem Haus. Nicht nur aus diesem Grund wurde im Vorjahr fleißig Geld und ehrenamtliche Arbeit in das Anwesen gesteckt. Der Zaun wurde erneuert und die Zwischendecke des Dachbodens isoliert.

Alle Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig in ihre Positionen votiert

Das der Verein im Trend liegt, zeigt der weitere Mitgliederzuwachs. Waren es 2016 noch 222 Mitglieder, stieg die Zahl nun auf 234 an. Kein Wunder bei der Vielfalt, die der Verein zu bieten hat. Schon allein die Seniorensparte brachte es 2017 auf 19 Veranstaltungen, die aber nicht nur von den älteren Mitgliedern besucht wurden. Ähnlich aktiv zeigten sich die Wassersportler, die eine Vielzahl an Bootstouren unternahmen und vor allem mit dem Saisonan- und auspaddeln am Lech für Aufsehen sorgten. Schwierig gestaltet sich hingegen die Nachwuchsarbeit. Hier soll in der Zukunft noch mehr geschehen. Den Auftakt mach die Ostereiersuche für Jung und Alt am Ostermontag um 14.30 Uhr am Oskar-Weinert-Haus. Dies öffnet im Übrigen am 30. März, dem Karfreitag, zum ersten Mal in dieser Saison.

Aber nicht nur der Vorsitzende Dieter Konitzka war mit dem Erlebten seiner ersten Amtszeit zufrieden, auch die Mitglieder bestätigten bei der anstehenden Neuwahl ihre Zufriedenheit. Alle Mitglieder des Vorstandes, die es zu bestätigen galt, wurden ebenso wie die Nachrücker einstimmig in ihre Positionen votiert. Diesmal gab es sogar ein neu geschaffenes Amt. Peter Streitwein übernimmt die neue Funktion „Öffentlichkeitsarbeit“. Für Konietzka „eine wichtige Funktion, die auch im Vorstand mitreden und mitstimmen soll.“

