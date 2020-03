19.03.2020

Freundschaft des runden Leders

Jugendmannschaften des TSV Bobingen kicken im französischen Aniche

Von der Leidenschaft, die Deutsche und Franzosen verbindet, dem Ball, sprach der Er- Bürgermeister von Aniche, Marc Hemez, als er rund 30 junge Sportler aus Bobingen begrüßte. Mit Trainern waren sie in die französische Partnerstadt gereist.

Vor dem Hintergrund einer 50-jährigen Freundschaft zwischen den Städten fand nach 36 Jahren Pause wieder eine Begegnung auf dem grünen Rasen in Aniche statt. Solange wolle man nun nicht mehr warten, versicherte TSV-Jugendleiter Christian Heikel, der bereits 2017 junge Fußballer aus Aniche zum Turnier nach Bobingen geholt hatte. Nun also fand die Gegeneinladung statt. Dabei hatte die Stadt Aniche, allen voran ihr Sportreferent und Stellvertretender Bürgermeister, Michel Fleurquin, keine Mühen gescheut, um den Sportlern aus Bobingen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Der erste Tag war den Turnieren und dem Kennenlernen der Region gewidmet. Wer gerade nicht auf dem Spielfeld stand, konnte das Bergbau-Museum in Lewarde, nahe Aniche, besuchen. Mit leuchtend gelben Helmen ausgerüstet stiegen die Bobinger hinunter in die Stollen. Am Abend nach den Wettkämpfen erwartete die Schwaben eine Fahrt nach Lille zum Spiel der Erstligisten LOSC Lille gegen TFC Toulouse. Einhelliges Urteil der schwäbischen Zuschauer: „Ein Match der Spitzenklasse!“ Auch das Programm des folgenden Tages kam bei allen Teilnehmern gut an: ausgiebiges Kart-Fahren, Bowlen oder Billardspielen. Selbstverständlich wurde in gemischten, also deutsch-französischen Teams, um Punkte gerungen. Sportsgeist zu beweisen, sich durch gemeinsame Aktivitäten kennenzulernen und dadurch Rassismus zu trotzen, der in beiden Ländern derzeit wieder aufkeimt, war ein erklärtes Ziel der Begegnung. Die jungen Bobinger erwiesen sich als beispielhafte Botschafter nicht nur ihrer Stadt, sondern auch ihres Landes. Es war gelungen, die freundschaftlichen Bande zwischen beiden Städten weiter zu festigen und dabei, wie Bürgermeister Marc Hemez es formulierte, europäischen Geist in die Stadt im Norden Frankreichs zu bringen. Die Atmosphäre war von großer Herzlichkeit und gegenseitiger Sympathie geprägt.

Der Leiter der Fußballabteilung des SC Aniche, Patrick Baszynski, ist nach dem Besuch der Bobinger Sportler überzeugt: „Nichts geht über die persönliche Begegnung.“

Die Termine für die nächsten Turniere zwischen Bobingen und Aniche stehen bereits fest: Au revoir – Auf Wiedersehen– heißt es im Oktober zum 14. Schwaben-Sauerland-Cup in Bobingen.

