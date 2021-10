Der TSV Bobingen zeigt Moral

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende siegte der TSV Bobingen in Neugablonz mit 3:1.

Wieder ging die Reise für den TSV Bobingen ins Ostallgäu, wie in Thalhofen stand auch diesmal am Ende ein 3:1-Auswärtserfolg. Zunächst mussten die Hochsträßer allerdings einen Rückschlag verkraften. Nach einem kollektiven Tiefschlaf ließ der permanent aktive Kenan Yildirim dem Bobinger Torhüter Laurin Sommer keine Chance und erzielte das 1:0 (1.).

Der Treffer gab den Gastgebern sofort Rückenwind. In den ersten zehn Minuten waren sie immer wieder schneller am Ball und bereiteten den Gästen einige Probleme. Das bevorzugte Stilmittel der Neugablonzer hatten die Bobinger aber bald durchschaut. Immer wieder schlug Olympia-Kapitän Matthias Franke den Ball aus der eigenen Hälfte weit nach vorne. Doch ab der 15. Minute gewannen die Gäste immer mehr erste und zweite Bälle und verschoben das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte.

Florian Gebert und Christopher Detke tauchten gefährlich im Sechzehner auf, wurden jedoch in letzter Sekunde geblockt (14./20.). Auf der anderen Seite scheiterte Benjamin Meier am starken Laurin Sommer (18.). Als Bobingens Maximilian Krist sich schön über links durchsetzte, retteten Angelo Pohl, Christopher Lang und der Pfosten mit vereinten Kräften knapp vor Christopher Detke (30.). Bis zur Halbzeit wehrte sich Neugablonz engagiert, Bobingen ließ die letzte Zielstrebigkeit vermissen.

TSV Bobingen nun zielstrebiger

Das änderte sich nach Wiederanpfiff. Einen langen Ball erlief Florian Gebert, umkurvte seinen Gegenspieler Kevin Thiel und wurde vom herauseilenden Torwart Christopher Lang im Strafraum gefällt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Cemal Mutlu letztlich sicher (55.). Allerdings benötigte der Routinier dafür zwei Versuche. Lang hielt den ersten Versuch von Mutlu, hatte die Torlinie aber zu früh verlassen. Schiedsrichter Jakob Lang ließ den Strafstoß wiederholen. Das Tor gab den Gästen nochmal Aufwind. Neugablonz hatte nur mehr einen Hochkaräter. Kenan Yildirim zog von links in den Sechzehner und schlenzte den Ball an den Pfosten (58.).

Danach hatte der BSK dem Bobinger Angriffswirbel nicht mehr viel entgegenzusetzen. Berkay Akgün traf nach sehenswerter Aktion aus 16 Metern zum 1:2 (68.). Kurz darauf ließ Detke nach einem tollen Pass von Paul Simler das 1:3 liegen (72.). Schließlich setzte sich erneut Akgün am Strafraum durch und legte quer auf Gebert, der locker zum 1:3 einschob (82.). Bobingen blieb am Drücker und traf noch mal durch Akgün den Pfosten. "Ich bin beeindruckt, welche Moral und welche Energie wir als gesamte Mannschaft auch diese Woche wieder auf den Platz gebracht haben", erklärte Christopher Detke. "Wir sind wieder nach einem Rückstand zurückgekommen und nehmen die drei Punkte absolut verdient mit."