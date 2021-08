Für Kleinaitingen ist Endstation

Für den Pokalschreck FC Kleinaitingen ist nach großem Kampf gegen den Bezirksligisten TSV Bobingen Endstation.

Im Duell des Außenseiters FC Kleinaitingen aus der Kreisklasse gegen das Bezirksligateam des TSV Bobingen setzte sich der Favorit nach beherztem Kampf im Dauerregen nur knapp durch. Für die Kleinaitinger fehlte nicht viel zu einer weiteren dicken Überraschung in der fünften Runde im Toto-Kreispokal der Fußballer.

120 Zuschauer wollten dieses Finale des Südens trotz des schlechten Wetters sehen. Die Bobinger drängten gleich nach Anpfiff auf den Führungstreffer, scheiterten aber zweimal am Kleinaitinger Torwart Simon Lauterer. Als Cemal Mutlu nach einem Zweikampf im Strafraum zu Boden ging, forderte Trainer Marco Di Santo einen Elfmeter, doch der Pfiff des Schiedsrichters Raphael Fickler blieb aus.

Gefährliche Kleinaitinger Konter

Die Kleinaitinger setzten auf ihre bewährte Pokaltaktik, aus einer massiven Abwehr heraus Konterangriffe zu starten. Und die hatten es in sich. Dreimal lief Mittelstürmer Walter Seckler und einmal Alexander Heider auf Torwart Adrian Schlotterer zu und scheiterten jeweils an Bobingens erfahrenem Keeper. In der 34. Minute war es dann aber doch so weit. Seckler traf aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung der „Roten“ ins Netz.

Lange währte die Freude der Platzherren aber nicht, denn Halim Bal konnte noch vor der Pause durch einen gezielten Flachschuss ausgleichen. Acht Minuten nach Wiederanpfiff war es der für Bal eingewechselte Jakob Ruß, der in einen Querpass der Kleinaitinger hinein sprintete und an drei Abwehrspielern und dem Torwart vorbei die 2:1-Führung für Bobingen erzielte. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten und die Kleinaitinger hofften bis zum Schluss auf den durchaus möglichen Ausgleich, doch Torwart Schlotterer ließ sich nicht mehr überwinden. Am Ende zollten die Kleinaitinger Zuschauer ihrer Mannschaft Applaus für die starke Leistung gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner. Der TSV Bobingen zieht nun in das Halbfinale des Toto-Kreispokals ein. Der Gegner steht noch nicht fest.

FC Kleinaitingen – TSV Bobingen 1:2 (1:1) – Tore 1:0 Seckler (34.), 1:1 Bal (40.), 1:2 Ruß (53.)

Die weiteren Ergebnisse: Kissinger SC - TSV Haunstetten 3:1 TSV Neusäß – FC Horgau 5:3 nach Elfmeterschießen (1:1) BC Adelzhausen – TSV Aindling (verlegt auf 18. August)