00:33 Uhr

Gelungene Premiere für eine Königsbrunner Autorin

Gudrun Grägel stellt in der Stadtbücherei ihren ersten Roman „Proseccolügen“ vor

Von Michael Ermark

Autorenlesungen hat Kathrin Jörg, die Leiterin der Stadtbücherei Königsbrunn, schon einige anmoderiert. Doch am Mittwochabend begrüßte sie Gudrun Grägel in der Bücherei: eine Königsbrunner Autorin, die aus ihrem Kriminalroman „Proseccolügen“ las. Dabei war diese Lesung einer Premiere, denn die Veranstaltung war nicht nur Grägels erste Lesung, sondern Proseccolügen auch Grägels erstes veröffentlichtes Buch.

Bereits bevor die Lesung begonnen hatte, zeigte sich Mitorganisatorin und Leiterin des Kulturbüros Königsbrunn, Ursula Off-Melcher, äußerst zufrieden, da selten so viele Gäste bei einer Lesung – besonders bei sommerlichem Biergartenwetter – anwesend wären.

Nun mag der Titel „Proseccolügen“ zwar etwas paradox wirken, sagt man doch Betrunkenen nach, stets die Wahrheit zu sagen. Doch die Wahrheit gilt es ja in Krimis in aller Regel aufzudecken. Gudrun Grägel lässt ihre Protagonistin Doro Ritter deswegen ihre Geschichte im Veneto erzählen. Der Aufhänger ist dabei ein Familienzwist einer größeren italienischen Familie, die nach langer Trennung wieder zusammentrifft. Nun ereignen sich verdächtige Unfälle, bei denen einzelne Familienmitglieder verunglücken. Doro Ritter erwägt Gründe wie verlorene Liebesmühen oder Erbschaftsstreitigkeiten – bislang Motive, die aus anderen Romanen schon längst bekannt sind. Dennoch erzählt Grägel eine Geschichte, die sich zwar als Krimi tarnt, aber doch auch ihre Fühler in andere Genres ausstreckt. Denn die Hauptfigur ist die Tochter eines Sternekochs und kommt ursprünglich nach Italien, um dort zu kochen. Somit taucht die Erzählung nicht nur in die Welt der italienischen Familienfehde ein, sondern gibt auch Einblicke in die venetische Küche, der Winzerei – und selbstverständlich des namensgebenden Proseccos. Mit diesem Vermischen des Hauptstranges der Geschichte mit mehreren Nebenepisoden gelingt es Gudrun Grägel, ein lebendiges Bild des italienischen Alltagslebens zu zeichnen. Sie beobachtet durch Doros Augen dabei nicht nur die Natur, sondern auch die Mitmenschen in einer bestechend scharfen Art.

Diese Beobachtungen bis in die Detailtiefe mischen sich oft nur ganz vage in die Kriminalgeschichte ein und machen das Buch der Königsbrunner Autorin gerade deswegen so besonders. Denn Gudrun Grägel scheint nicht nur für ein Krimipublikum zu schreiben, sondern der Leserschaft den Spiegel eines Lebensgefühls mit aufgepepptem Plot-Twist vorhalten zu wollen.

Inspiriert wurde der Roman auf einer Italienreise. Auf dieser wurde zwar nicht gemordet, aber dennoch italienisches Lebensgefühl geschnuppert. Dieses Lebensgefühl enthält Proseccolügen – eventuell mit dem verborgenen Wunsch, bald selbst wieder nach Italien zurückzukehren.

