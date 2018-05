vor 21 Min.

Gold und Silber für Ursberger Tänzerinnen

Gymnasiastinnen überzeugen bei der schwäbischen Tanz-Meisterschaft in Fischach. Die Mädchen der Unter- und Mittelstufe gewannen Gold.

Kürzlich fanden in Fischach die schwäbischen Meisterschaften im Tanz statt, die von der Bayerischen Landesstelle für Schulsport veranstaltet werden. Das Ringeisen-Gymnasium in Ursberg ging mit drei Teams aller Altersklassen in der Kategorie „Künstlerischer Tanz“ an den Start. Mit großem Erfolg: Die Mädchen der Unter- und Mittelstufe erhielten Gold für ihre Leistung, die Tänzerinnen der Oberstufe Silber. Für die Teilnehmerinnen des Wahlkurses „Tanz“ stellt der Wettbewerb jedes Jahr einen Höhepunkt dar, der mit vielen Trainingsstunden verbunden ist. Ohne die Unterstützung des Klosters, der Schulleitung, der Trainerinnen Franziska Schmid, Lisa Neuberger und Barbara Jakob, aber auch der Eltern wäre das nicht möglich. Die Jüngsten tanzten auf die Musik „Lass jetzt los“ aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ und überzeugten durch präzise Bewegungen sowie eine insgesamt ausdrucksstarke Leistung. Gold erhielten zudem die Schülerinnen der nächsten Altersgruppe mit ihrem Programm „Die Spannung des Lebens“. Zwar war die Konkurrenz hier groß, doch stachen die Tänzerinnen durch ein hohes technisches Niveau, eine große tänzerische Reife sowie überzeugende Choreografie zum Lied „Numb“ von Linkin Park deutlich hervor. Sie dürfen nun zum Landesfinale fahren, das in Kürze stattfinden wird. Starke Konkurrenz hatten auch die Mädchen der Oberstufe, die ihren Tanz nach dem Element Helium benannt hatten und einer abwechslungsreichen Choreografie folgten, die dessen chemische Eigenschaften, auf das Leben übertragen, spiegeln sollte. Dabei bewältigten die jungen Frauen auch schwierige Elemente des Tanzes, der im Bereich Modern Jazz anzusiedeln ist, und konnten durch ihr reifes Auftreten ebenfalls überzeugen, was mit Silber belohnt wurde.

