Graben

Momentensammler geben zwei Konzerte in Graben

Die Musiker der Momentensammler haben mit einem Konzert die Veranstaltungsreihe Kulturpur in Graben beendet. Wegen der großen Nachfrage gaben die Musiker im Büchereibistro in Graben zwei Konzerte.

Plus Wegen Corona waren die Plätze im Büchereibistro in Graben beschränkt. Damit mehr Gäste den Liedern lauschen konnten, standen die Musikerinnen und Musiker zweimal auf der Bühne.

Von Petra Manz

Mit zwei Konzerten hat die Band Momentensammler mit einem "Best-of-Konzert" den Gräbinger Kultursommer beendet. Unter dem Motto "Zusammensitzen an einem Abend, vergessen, was einen außenrum so piesackt" präsentierte die Gruppe zahlreiche Lieder im Büchereibistro in Graben - darunter "Weit, weit weg", "Über sieben Brücken" oder "Sommer in der Stadt". Vom "Sommerblues" gepackt, ließen die Künstlerinnen und Künstler auch "99 Luftballon" fliegen.

