Garagentor in Großaitingen mit Farbe beschmiert

Eine unkeannte Person hat in der Wendelin Geßler-Straße in Großaitingen ein Garagentor mit weißer und beiger Farbe beschmiert. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 10. September, in den frühen Morgenstunden zwischen 1 und 3 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)