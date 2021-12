Räumfahrzeug rammt Auto - Fahrer kümmert sich nicht um Schaden

In Großaitingen hat ein Räumfahrzeug ein Auto beschädigt. Der Fahrer verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Großaitingen wurde am Dienstag um kurz nach 8 Uhr in der Augsburger Straße ein Auto beschädigt. Der weiße BMW stand dort in einer Parkbucht, als ein Zeuge bemerkte, dass ein orangefarbenes Räumfahrzeug im Vorbeifahren den Außenspiegel des BMW abfuhr. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter 08232/9606-0 in Verbindung zu setzen. (SZ)