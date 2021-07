Großaitingen

19:00 Uhr

Schulbusunfall in Großaitingen: Wie hilft man Kindern in Krisensituationen?

Bei dem Schulbusunfall in Großaitingen war am Donnerstagmorgen ein Kriseninterventionsteam zur Stelle, um die Schulkinder und die Angehörigen des Busfahrers zu betreuen.

Plus Nach dem Schulbusunfall in Großaitingen am Donnerstag betreute ein Kriseninterventionsteam die Schulkinder an der Unfallstelle. So sah deren Arbeit aus.

Von Victoria Schmitz

Am Donnerstagmorgen erlitt ein Schulbusfahrer in Großaitingen einen Schwächeanfall und kam von der Straße ab. 39 Kinder befanden sich im Bus, vier von ihnen wurden leicht verletzt. Der Fahrer wurde an der Unfallstelle reanimiert. Neben einem Hubschrauber, Polizei und mehreren Rettungswagen war auch ein Kriseninterventionsteam vor Ort. Stefanie Drewes vom Bayerischen Roten Kreuz hat das Team geleitet. Sie erklärt, wie ihr Team in Krisensituationen arbeitet - und was in der Arbeit mit Kindern besonders wichtig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen