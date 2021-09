Sie stehen jetzt an der Spitze des FSV Großaitingen

Plus Bei der Jahresversammlung haben die Mitglieder des FSV Großaitingen den Vorstand neu gewählt. Was der Verein plant.

Die Mitglieder des FSV Großaitingen haben sich zur Jahresversammlung getroffen. Wegen der Corona-bedingten Auflagen fand die Versammlung in der Turnhalle der Mittelschule statt. Die Neuwahlen beim größten Verein des Ortes mit rund 1100 Mitgliedern und den Abteilungen Fußball, Gymnastik, Tischtennis und Kampfsportcenter verliefen reibungslos. Die Führungsriege wurde einstimmig für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt.