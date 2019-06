vor 24 Min.

Gute Gastgeber arbeiten im Team

Beim Weißwurstfrühschoppen spielen die Lumpenbacher nicht nur auf der Bühne auf. Im Hintergrund arbeiten viele Helfer mit - und wenn es bis in die Nacht dauert.

Von Andrea Collisi

Das Weißwurstfrühstück der Königsbrunner Trachtenkapelle „Die Lumpenbacher“ im ehemaligen Trocknungswerk an der Straße nach Bobingen gehört im achten Jahr schon fest zum Feierkalender der Stadt. Mit vier Stunden Musik und einer kulinarischen Rundumversorgung erfüllten sie die Wünsche der 600 Besucher. Und so ist es auch nur wenig überraschend, wenn sich die ersten Gäste schon ab 9.15 Uhr Plätze reservierten, obwohl es erst um 10 Uhr losging.

Hier kommt man seit Jahren traditionell gern auf ein paar Stunden zusammen, wenn man sonst als Großfamilie in der Umgebung verteilt lebt. Es kommen Musikerkollegen aus verschiedenen Gruppen genauso wie Stadträte. Auch der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl ging von Tisch zu Tisch und tauschte mit jedem ein paar Worte aus.

Es tanzten Kinder vor der Bühne und es gab nicht zum ersten Mal eine Seniorin, die hier zu ihrem Geburtstag anstieß – das Konzert mit ihrer Herzensmusik wie beispielsweise Böhmischer Traum, Amselpolka oder dem Tiroler Lied hatte sie ja sozusagen inklusive. Der knapp vierjährige Andreas Galuschka, der Blasmusik liebt und später Schlagzeuger werden möchte, durfte mal beim Dirigenten Marian Weser auf die Bühne.

Der Lumpenbacher-Dirigent will neue Impulse geben

Weser, der seit ein paar Jahren der Truppe vorsteht, ist auch immer wieder bemüht, neue Impulse zu setzen. So brachte er einige neue Musikstücke aus seinem Dirigentenkurs beim Allgäuer Schwäbischen Musikbund mit, wie etwa die Solopolka für Posaune von Peter Schad. Zur Königsbrunner Gautscheröffnung kündigt er heute schon ein neues Programm an. Die Truppe auf der Bühne, die mit Verena Wiedemann aus Scherstetten eine Gastposaunistin unter sich hatte, ist musikalisch ohnehin vielfältig unterwegs. Bis zum Fest waren sie mit Probetag und Aufbau fünf Tage hintereinander musikalisch im Einsatz, unter anderem auf dem Großaitinger Hoffest Mayr und beim Bierfestival des Gasthofs Settele in Haunstetten.

Viele kennen die Lumpenbacher ja auch im anderen Genre als Partyband, wenn sie mit Sängerin Linda und verstärkt mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Pentz am Keyboard noch eins draufgeben.

Diesmal stand Pentz vier Stunden am Spülmobil und fieberte schon seiner Hochzeit entgegen, die er in ein paar Tagen auf dem gleichen Gelände feiern wird. Er unterstrich, dass sie solch ein Event nie ausrichten könnten, wenn man nicht die Unterstützung der knapp 40 Helfern hätte. Flink räumen diese die gebrauchten Teller ab oder stehen hinter den Ausgabestellen von Speisen und Getränken, spendeten Kuchen und helfen natürlich beim Auf- und Abbau.

Elektriker tüfteln bis 1 Uhr an Lösung für einen Stromausfall

Besonders hervorheben möchte er jedoch einmal die Tontechniker, die im Hauptberuf als Elektriker tätig, 18 Tage ihres Urlaubes nur für die Lumpenbacher und deren große Auftritte reservieren würden. Sie seien wirklich Gold wert, nicht nur, weil sie wie diesmal vor der Veranstaltung geschehen, auch ungeplante Arbeitsschichten einlegten, als man bis nachts um 1 Uhr keinen Strom und kein Wasser gehabt hätte. Sie hätten solange getüftelt bis sie den Fehler gefunden und behoben hätten.

Auch so etwas gehört zu dem, was hinter den Kulissen laufen muss, damit auf der Bühne alles klappt und damit einer wie der gebürtige Königsbrunner Franz Salvamoser der seit 18 Jahren im Burgenland lebt und unter den Gästen zu dem Urteil kommt „Ja, ich bin doch mit den Schulers aufgewachsen, Ehrensache, dass ich komme. Und ich find’s stark, was die Jungen da auch auf die Beine stellen!“

