Autoscheibe eingeworfen: Polizei sucht in Hiltenfingen nach einem Steinwerfer

Der Schaden ist hoch: Ein Unbekannter warf in Hiltenfingen mit einem Stein die Scheibe eines Mercedes ein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Spuren an einem braunen Mercedes der V-Klasse deuten darauf hin: Ein Unbekannter hat mit einem Stein die Frontscheibe des Autos eingeworfen.

Der Wagen stand in der Nacht auf Sonntag in der Türkheimer Straße in Hiltenfingen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)