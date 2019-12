Julius Peslmüller blickt auf 100 ereignisreiche Jahre zurück

Plus Der Untermeitinger feiert am Samstag seinen 100. Geburtstag. Was der langjährige Rektor der Volksschule der jungen Generation rät und was er alles erlebt hat.

Julius Peslmüller sitzt in seinem Wohnzimmer, an den Wänden stehen mehrere Regale mit Büchern. Kein Wunder, schließlich war der Mann, der am Samstag seinen 100. Geburtstag in Untermeitingen feiert, viele Jahre lang Lehrer und Rektor. Was kann er jüngeren Menschen – und das sind die meisten aus seiner Perspektive – mit auf den Weg geben?

„Immer aktiv sein, sich durch Arbeit und Sport körperlich fit halten und sich für alles interessieren“, sagt Peslmüller, der das Thema Bildung anschneidet. „Wir leben in Deutschland von der Qualität unserer Arbeit. Wer hier arbeiten will, kriegt auch eine gute Ausbildung. Die Schulen sind hier kostenlos, das ist nicht überall so. Es muss nicht jeder aufs Gymnasium, auch im Handwerk kann man gutes Geld verdienen. Wer immer nur schimpft und unzufrieden ist, tut das zu Unrecht. Viele Leute wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht, weil sie noch keine schlechten Zeiten mitgemacht haben.“

Nach dem Kriegsabitur geht es für Peslmüller nach Frankreich

Die hat der am 21. Dezember 1919 in Neubeuern bei Rosenheim geborene Peslmüller erlebt. Nach dem „Kriegsabitur“ wurde er zum Militärdienst in Friedrichshafen eingezogen. Im Krieg wurde er als Flak-Offizier beim Westfeldzug in Frankreich und zum Ende hin in Oberschlesien eingesetzt. „Mit viel Glück habe ich den Krieg überlebt“, sagt Peslmüller nachdenklich. Dann hat er einen weiteren Ratschlag an die Jugend: Sie sollte die Welt positiv sehen. „Wer nur kritisiert, schadet sich selbst.“

So sah der junge Julius Peslmüller im Alter von etwa fünf Jahren aus. Bild: Ronny Schneider

Für Peslmüller ging es nach dem Krieg aufwärts. Sein Vater schickte ihn zu Lehrerstudienkursen nach Kaufbeuren. 1948 wurde er Lehrer Volksschule in Bachern bei Friedberg, danach in Hohenreuthen bei Mindelheim, wo er alle Schüler von der ersten bis zur achten Klasse in einem Raum unterrichtete. 1959 ließ er sich in Untermeitingen nieder. Die Volksschule befand sich damals noch dort, wo heute das Rathaus steht. Julius Peslmüller wurde vom Lehrer zum Rektor befördert und wirkte in den 25 Jahren als Schulleiter am Neubau und der Umstrukturierung in Grund- und Hauptschule mit. „Ich bin den Bürgermeistern Schmid, März und Klaußner sehr dankbar für die Unterstützung der Schule. Sie haben an der Ausstattung nicht gespart und auch das Schulschwimmbecken mit verstellbarem Boden gebaut. Es war mir wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen und ich habe damals schon Bäume mit den Schulkindern gepflanzt“, erinnert sich Peslmüller.

Der Untermeitinger liest viel in seinen Büchern

Seit 1984 genießt er seine Pension, liest viel in seinen Büchern und züchtete Rosen und Phlox-Blumen im Garten. Altersbedingt ist er nun auf Hilfe im Haushalt und das täglich von der Sozialstation Schwabmünchen gelieferte Mittagessen angewiesen. Frühstück und Abendessen macht er sich noch selber. „Mit 100 Jahren ist man ziemlich allein, die meisten Weggefährten sind nicht mehr da“, sinniert Peslmüller. Er ist einer von rund 16000 Menschen in Deutschland, die 100 Jahre oder älter sind.

Eine Tochter wohnt in Untermeitingen, die andere in München und der Sohn in Augsburg. Insgesamt hat Peslmüller vier Enkel. „Ich fühle mich gut versorgt durch die öffentlichen Einrichtungen und auch durch gute Nachbarschaft. Und ich kann gut schlafen, das ist ein Glück“, sagt Peslmüller und beschreibt sein Lebensmotto mit dem Satz: „Man muss immer Interessen haben, die einem Freude machen.“

Viele Besucher werden an seinem 100. Geburtstag erwartet

Zu seinem 100. Geburtstag erwartet er neben seinen Kindern und Enkeln den Besuch des Bürgermeisters Simon Schropp und wohl auch des Altbürgermeisters Georg Klaußner, sowie von Vertretern des Lehrerverbandes und einiger Untermeitinger. „Ich habe mich um die Bildung der Kinder bemüht, seine Lehrer vergisst ja niemand. Noch heute habe ich Kontakt mit einer Schülerin aus Bachern, meiner ersten Lehrstelle. Ich wünsche mir, dass es mir gelingt, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, Frieden zu halten“, sagt Peslmüller.