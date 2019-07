vor 60 Min.

Junge Frau in Königsbrunner Diskothek begrapscht?

Ein 41-jähriger Mann soll in Königsbrunn eine Frau belästigt und danach noch den Freund und dessen Vater verletzt haben.

Von Michael Lindner

Ein 41-jähriger Mann stand vor Kurzem wegen sexueller Belästigung, vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie Sachbeschädigung vor dem Augsburger Amtsgericht. Der Angeklagte aus dem südlichen Landkreis soll laut Anklage in der Königsbrunner Diskothek Amarillo eine 20-jährige Frau betatscht und anschließend deren damaligen Freund sowie dessen Vater verletzt haben. Knapp eine Stunde lang lief die Verhandlung bereits, als sie ausgesetzt wurde – das bedeutet, dass sie von Neuem zu beginnen ist. Was war passiert?

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, im Herbst vergangenen Jahres eine 20-Jährige betatscht zu haben. Er soll mit der rechten Hand ihre linke Gesäßseite angefasst haben. Danach, so der Vorwurf, habe der 41-Jährige den damaligen Freund der Frau gegen einen Tisch gestoßen, sodass beide zu Boden stürzten. Anschließend soll der Angeklagte noch dessen Vater am Hals gepackt haben. Durch die Schlägerei soll ein Schaden von 500 Euro entstanden sein.

Provokant und intensiv soll der Angeklagte die Frau begrapscht haben

Die junge Frau sprach vor Gericht zunächst zögerlich über den damaligen Vorfall. Sie habe mit ihrem damaligen Freund und dessen Eltern einen Geburtstag gefeiert. Als der Angeklagte an ihr vorbeilief, soll er sie „ziemlich provokant und intensiv“ am Po begrapscht haben. Während sie darauf nicht reagiert haben will, sprach ihr Freund den Mann an. Daraufhin soll der Angeklagte ihn fest geschupft und zu Boden gebracht haben. Der Vater ihres Freundes kam dazu, was dann genau geschah, wisse sie nicht mehr.

Ganz anders in Erinnerung hatte der 41-jährige Angeklagte die Situation in Erinnerung. Er habe mit der Frau an diesem Abend keinerlei Kontakt gehabt. Auf dem Weg zur Toilette sei sie ihm entgegen gekommen. Als er von dort zurückkam, hätten ihm sich deren Freund und dessen Vater in den Weg gestellt. Eine gewisse Aggression sei von ihnen ausgegangen, behauptete der Angeklagte.

Die Aussagen der Beteiligten widersprechen sich

Als er den Freund zur Seite geschoben habe, soll dessen Vater ihn gepackt, zu Boden gebracht und acht Mal mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen haben. An die junge Frau erinnere er sich deshalb, so der Angeklagte, weil in dieser Nacht gegen 2.15 Uhr nur etwa zehn bis 15 Gäste im Amarillo gewesen sein sollen. Und da sei die Frau mit dem weißen Minirock aufgefallen. Die inzwischen 21-Jährige hingegen gab vor Gericht an, dass sie einen solchen Rock gar nicht besitze und an dem Abend schwarze Shorts getragen habe.

Da der Angeklagte der Anregung von Richter Dominik Wagner, den Einspruch zurückzunehmen, nicht nachkam, wurde die Verhandlung ausgesetzt. Dies liegt daran, dass zur Verhandlung eine wichtige Zeugin fehlte und das Gericht vergaß, den Vater zu laden. Da eine Hauptverhandlung laut Strafprozessordnung nur bis zu drei Wochen unterbrochen werden darf und in diesem Zeitraum kein Termin für die Fortführung der Verhandlung verfügbar ist, wird diese vermutlich im September neu aufgerollt.

