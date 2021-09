Kleinaitinger Rat muss erneut über Verkehrsentlastung abstimmen

Plus Die Kreuzung am südlichen Ortseingang von Kleinaitingen soll vom Verkehr entlastet werden. Nach einer ungültigen Entscheidung darf nun der gesamte Rat beraten.

Die Debatte um den Bebauungsplan für den Altortbereich in Kleinaitingen nimmt kein Ende. Erneut haben die Gemeinderäte darüber diskutiert, denn damit verbunden ist die Frage nach einer möglichen Verkehrsentlastung. Genauer gesagt geht es um eine Entschärfung der Kreuzung Hauptstraße und Großaitinger Straße im Südwesten des Ortes.