Zeugnisse für die Bundeswehr-Soldaten in der Ulrichskaserne

Zeugnisverleihung bei der Bundeswehr: Nach zwei Jahren Schule verlassen fast 80 Soldaten die Ulrichskaserne als Staatlich geprüfte Elektro- oder Informationstechniker.

Vor eineinhalb Jahren im September 2019 marschierten 73 Offiziersanwärter zum Beginn ihrer Ausbildung an der Fachschule für Informationstechnik der Bundeswehr in der Ulrichskaserne auf den Kleinaitinger Rathausplatz. Denn die Gemeinde trägt die Patenschaft über diese Fachschule in ihrem Gemeindegebiet.

Nun haben die Soldaten und eine Soldatin aus dem ganzen Bundesgebiet die Technikerschule absolviert und den Titel "Staatlich geprüfter Elektrotechniker/in oder Informationstechniker/in" erworben. Damit verbunden ist auch der Beginn der Offizierslaufbahn mit dem Dienstgrad Leutnant.

Zeugnisse für die Soldaten gab es auf dem Sportplatz statt im Rokokosaal

Normalerweise wird die Aushändigung der Zeugnisse im Rokokosaal der Regierung von Schwaben feierlich vollzogen. Doch dieser Lehrgang hatte wegen der Corona-Pandemie ohnehin keinen normalen Ablauf und so wurde auch die Verleihungsfeier aus Platzgründen auf den Sportplatz in der Ulrichskaserne verlegt. Für den feierlichen Rahmen sorgten aber das Heeresmusikkorps aus Ulm und ein Spalier von Fackelträgern rund um den Rasen, auf dem die Lehrgangsteilnehmer angetreten waren.

Der Leiter der Fachschule, Oberstleutnant Dr. Georg Stern, sowie der Kommandeur der IT-Schule der Bundeswehr, Brigadegeneral Rainer Simon, würdigten die Leistung der Absolventen und ihre Bereitschaft zur künftigen Führungsverantwortung. Lehrgangssprecher Jürgen Heine ließ die vergangenen zwei Jahre von der Ankunft im für die Soldaten unbekannten Kleinaitingen, über intensive Schulungen in der Kaserne und Zeiten des Home-Schoolings bis zu den Abschlussprüfungen mit dem Schlusssatz "Das Ungetüm Technikerschule ist besiegt", Revue passieren.

Schwabens Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner und der Kleinaitinger Bürgermeister Rupert Fiehl händigten zusammen mit dem Leiter und dem Kommandeur der Bundeswehrschule die Zeugnisse an jeden einzelnen Soldaten und der Soldatin aus. Die zwölf besten Absolventen wurden mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Regierungspräsident Lohner bedankte sich bei seiner Rede auch für die Unterstützung durch die Bundeswehr bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten beim Gesundheitsamt der Regierung von Schwaben.