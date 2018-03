01:59 Uhr

Klosterlechfeld wächst und wächst

Ein Experte für Demografie gibt auf der Bürgerversammlung einen Überblick über die Altersstruktur in der Gemeinde.

Von Hieronymus Schneider

Zur Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule hatte Schneider einen Experten für demografische Entwicklung eingeladen. Günther Katheder-Göllner beschäftigt sich für den Landkreis Augsburg in der Jugendhilfeplanung mit der Bevölkerungsentwicklung und zeigte interessante statistische Daten auf. Seine erste Feststellung lautete: „Klosterlechfeld wächst und wird weiter wachsen“. Seit 1956 wurde die Einwohnerzahl nahezu verdreifacht, im vergangenen Jahr wurde die 3000er-Grenze überschritten. Das liegt daran, dass es seit 1972 durchschnittlich mehr Geburten als Sterbefälle und mehr Zuzüge als Abwanderungen gab. „In Klosterlechfeld steckt viel Bewegung drin“, sagte Katheder-Göllner und belegte dies mit einer Statistik, nach der in den vergangenen fünf Jahren 1287 Menschen nach Klosterlechfeld gezogen sind, was fast der Hälfte (46 Prozent) der Einwohnerzahl entspricht. Demzufolge steigt auch der Bedarf an Betreuung für Kinder von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zu Schule mit offener Ganztagsbetreuung stetig an. Klosterlechfeld hat mit 46,3 die höchste Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren im Landkreis, dessen Durchschnitt bei 23,5 liegt, so Katheder-Göllner. Knapp hundert Minderjährige lebten 2016 bei einem alleinerziehenden Elternteil, auch das sei über dem Landesdurchschnitt. Nur drei von diesen hundert Alleinerziehenden nehmen Jugendhilfe in Anspruch. Der statistische Wert der Jugendlichen, die einer Straftat verdächtigt wurden, sei mit 6,3 Prozent relativ hoch, umgerechnet sind das aber gerade mal zwölf Jugendliche. Zudem seien keine schweren Straftaten bekannt geworden. Der Anteil an Mietwohnungen ist mit 38,4 Prozent vergleichsweise hoch, dagegen seien 28,1 Prozent Haushalte mit Kindern ein eher niedriger Wert. Auch der Anteil der älteren Bevölkerung steigt nach der Prognose bis 2025 stetig an. Derzeit leben 46 über 85-Jährige, 203 Menschen über 75 und 267 über 65 Jahren in Klosterlechfeld. Mit 4003 Euro durchschnittlichem Haushaltseinkommen liegt Klosterlechfeld im bayerischen Durchschnitt und der in Umfragen ermittelte Wert der sozialen Belastung habe sich in den zurückliegenden Jahren deutlich verbessert, sagte Katheder-Göllner und schloss mit dem Fazit „Klosterlechfeld steht für die Zukunft gut da“.

Themen Folgen