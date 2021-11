Betrunkene Frau beschädigt Autos in Königsbrunn

Eine Frau hat in einer Wohnstraße in Königsbrunn mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Polizei hat die Frau verhaftet. Es war nicht ihr erster derartiger Ausraster.

Eine 35 Jahre alte Frau hat in der Richard-Wagner-Straße in Königsbrunn insgesamt 16 geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Sonntag gegen 16.25 Uhr die Außenspiegel der Fahrzeuge mit Schlägen und Fußtritten traktiert und dabei teils komplett abgerissen.

Die Streifenbesatzung kannte die Frau bereits: Sie hatte im August diesen Jahres bei einem ähnlichen Ausraster 14 Autos beschädigt. Da die Frau offensichtlich stark alkoholisiert gewesen sei, habe man sie in Gewahrsam genommen, heißt es im Polizeibericht. Wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde sie später in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. (adi)