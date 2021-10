Caritas-Seniorenzentrum Königsbrunn feiert Jubiläum

45 Jahre St. Hedwig in Königsbrunn waren Anlass für einen Festakt und willkommene Abwechslung.

45 Jahre ist das Caritas-Seniorenzentrum St. Hedwig in Königsbrunn alt geworden. Das war Anlass für einen Festgottesdienst und einen Festakt, der auch die enormen Belastungen durch die Pandemie ein wenig vergessen lassen sollte.

Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg, der auch als Seelsorger in St. Hedwig mitarbeitet, feierte gemeinsam mit dem ehemaligen Landes-Caritasdirektor Prälat Karlheinz Zerrle und dem Königsbrunner Kaplan Richard Hörmann den Festgottesdienst. Nach dem Festakt segnete er im Garten das Kreuz, das zum Tag seiner Primiz am 14. Mai 2000 im Garten seines Elternhauses aufgestellt worden war und das er in diesem Jahr St. Hedwig gestiftet hatte. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Jesu Hände nicht ans Holz genagelt dargestellt werden, sondern Christus "im Übergang zur Auferstehung seine Arme ausstreckt, als Zeichen dafür, dass Christus die Menschen empfängt".

Folgt man Katharina von Ciriacy-Wantrup, der Aufsichtsratsvorsitzenden der CAB, und dem Zweiten Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, Maximilian Wellner, dann ist das Seniorenzentrum nicht nur gut in der katholischen Caritas verwurzelt, es gibt auch keinen Grund, nicht stolz auf sich zu sein. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lebten, so die Aufsichtsratsvorsitzende, "sichtbar und erlebbar die christlichen Werte". "Das Caritas-Seniorenzentrum St. Hedwig ist ein geschätzter und fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Königsbrunn", lobte von Ciriacy-Wantrup.

Lob von Bürgermeister Wellner

Diesem Lob schloss sich Bürgermeister Wellner an. "Für unsere Stadt ist St. Hedwig ein Schmuckstück. Wir sind stolz darauf." Auch darauf, wie das Leitungsteam und das ganze Team im Haus die Corona-Pandemie gemeistert habe. "Sie hatten niemals negative Schlagzeilen", sagte er in seinem Grußwort.

Traudl Zink, 86 Jahre alt und Bewohnerin in St. Hedwig, stimmte Wellner zu. "Mir gefällt alles", sagte sie, als Einrichtungsleiterin Susanne Jonas sie fragte, was ihr denn im Haus gefalle. Zink hatte vor vielen Jahren zehn Jahre lang für die Hausgemeinschaft als Köchin gearbeitet.

Geehrt wurden die beiden Ordensschwestern Angelina Tomic und Samuela Trgovcic vom Orden der Dienerinnen Christi (DC). Beide arbeiten schon seit 30 Jahren im Haus. Christine Harlander, die Hauswirtschaftsleitung, ist schon zehn Jahre dabei. Mit ihr wurde auch die Einrichtungsleitung Susanne Jonas für 20 Jahre Mitarbeit in St. Hedwig geehrt. (AZ)