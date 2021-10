Digitalisierungs-Schub durch Corona? Das sagt eine Königsbrunner Software-Firma

Plus Die Königsbrunner Software-Firma Cubefour hat zwei Programme entwickelt, die Kommunen digital bei Corona-Bürokratie entlasten sollen. Aber nur ein deutscher Landkreis setzt sie ein.

Corona-Testergebnisse, Impfterminvergabe, Kontakte nachverfolgen: Im vergangenen Jahr verursachte die Corona-Pandemie nicht nur eine Reihe an medizinischen Herausforderungen, sondern auch einige verwaltungstechnische. Die Königsbrunner Softwarefirma Cubefour entwickelte Ende 2020 ein Programm, das Kommunen bei all diesen neuen Aufgaben helfen konnte, nicht im Papierchaos zu versinken: Ein digitales Anmelde-Programm für Corona-Schnelltests.