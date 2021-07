Eberhofer unter freiem Himmel beim Königsbrunner Kinosommer

Plus Das Hans-Wenninger-Stadion wird an zwei Wochenenden wieder Veranstaltungsort für den Königsbrunner Kinosommer. Alle Kinofreunde können sich auf neue Filme freuen.

Kinogenuss unterm Sternenhimmel mit einem kühlen Getränk und Popcorn - in diesem Jahr ist das in Königsbrunn wieder möglich. Nach dem Alternativprogramm Autokino im vergangenen Jahr legt das Kulturbüro die beliebte Veranstaltungsreihe jetzt wieder auf. Mit einem neuen Partner werden vom 30. Juli bis 1. August sowie vom 5. bis 8. August wieder besondere Filme auf der großen Leinwand auf dem Rasen des Hans-Wenninger-Stadions gezeigt.