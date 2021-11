Gastronom aus Königsbrunn bekommt verlorene Geldbeutel zurück

Am Montag hatten Polizisten in Königsbrunn Geldbeutel auf der Straße gefunden. Zwischenzeitlich hat sich der Besitzer gemeldet. Wie er sein Geld verloren hat.

Mehr als 8000 Euro in zwei Geldbeuteln haben Polizisten am Montagmorgen auf einer Straße im Süden Königsbrunns gefunden. Jetzt hat der rechtmäßige Besitzer sein Geld wieder. Ein Gastronom aus Königsbrunn habe sich am Montagnachmittag gemeldet, um den Verlust zu melden, berichtet die Polizei am Dienstag. Nach einer Prüfung der Angaben konnte der Mann das Geld in Empfang nehmen.

Wie sich herausstellte, hatte er die Geldbeutel aufs Dach seines Wagens gelegt und dort vergessen. Während der Fahrt fielen sie herunter. Einen Finderlohn darf die Polizei übrigens nicht annehmen. Der glückliche Mann versprach, einen entsprechenden Geldbetrag an eine karitative Einrichtung zu spenden. (AZ)