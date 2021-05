Geparktes Auto in Königsbrunn mutwillig beschädigt

Den Lack eines Autos hat ein unbekannter Täter in Königsbrunn verkratzt. Der Sachschaden ist erheblich, die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein unbekannter Täter hat in Königsbrunn den Lack eines Autos massiv verkratzt. Passiert ist die Tat am Dienstag zwischen 12 und 15.50 Uhr in der Kemptener Straße, berichtet die Polizei. Der Mercedes war im Bereich des Wendehammers vor einem zur Augsburger Straße gehörenden Anwesen geparkt. Die Kratzer befinden sich auf der Fahrerseite des Wagens.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden. (AZ)

Lesen Sie auch: