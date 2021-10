Königsbrunn

18:30 Uhr

Hier entsteht ein wichtiger Baustein für Königsbrunns neues Zentrum

Das neue Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße in Königsbrunn soll auch architektonisch einen Vorgeschmack auf das künftige Zentrum bieten.

Plus Der Rohbau des neuen Gebäudes an der Marktstraße in Königsbrunn steht. Beim Richtfest unterstreicht der Bürgermeister die Bedeutung des Baus für die Stadt.

Von Adrian Bauer

Die Bautrupps haben es ganz genau genommen mit der Fertigstellung des Rohbaus des neuen Wohn- und Geschäftshauses an der Königsbrunner Marktstraße: Am Tag des Richtfests wurde das letzte Stück Decke fertig betoniert. Im Auftrag der Königsbrunner Wohnungsbaugesellschaft GWG entsteht hier nicht nur ein Haus mit Wohnungen, einer Physiotherapiepraxis und vielen Räumen für städtische Behörden und die Volkshochschule, betonten GWG-Chef Günther Riebel und Bürgermeister Franz Feigl. Das Gebäude soll auch ein Vorgeschmack auf und ein Baustein des künftigen Zentrums Königsbrunns sein.

