Königsbrunn

vor 48 Min.

Schaufenster in Königsbrunn werden zum Adventskalender

Plus Die Absage des Niklausmarkts macht die Adventszeit in Königsbrunn ein Stück ärmer. Das Team der Stadtbücherei möchte mit einer Aktion diese Lücke verkleinern.

Von Adrian Bauer

In Königsbrunn gibt es ab Mittwoch eine adventliche Entdecker-Tour: An vielen Orten in der Stadt öffnen sich ab dem 1. Dezember täglich Adventskalender-Türchen und geben Geschichten, Rätsel und Basteltipps preis. Mit der Aktion möchte das Team von Kulturbüro und Stadtbücherei dazu beitragen, nach der Absage des Niklausmarktes etwas Adventsstimmung in Königsbrunn zu verbreiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen