Unbekannte Person schlägt Heckscheibe eines Autos ein

Eine unbekannte Person hat in Königsbrunn die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Tat war offenbar mutwillig, denn gestohlen wurde nichts.

Eine bislang unbekannte Person hat am frühen Sonntagnachmittag in Königsbrunn die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße auf Höhe der 50er-Hausnummern geparkt. Gestohlen wurde nichts, sodass derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt wird.

Die Polizei kann den Tatzeitpunkt auf die Zeit zwischen 13 und 14.50 Uhr eingrenzen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Personen, die Angaben zu der Tat machen können, sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)