Unbekannte zerkratzen in Königsbrunn Auto

Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein Opel in Königsbrunn beschädigt.

Oberhalb des rechten Radlaufs wurde ein silberfarbener Opel Corsa auf einer Länge von 20 Zentimetern zerkratzt. Der Wagen stand in der Nacht auf Samstag in der Von-Eichendorff-Straße in Königsbrunn.

Laut Polizei verwendete der Unbekannte einen spitzen Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen.

