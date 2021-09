Unbekannter sägt Baum in fremdem Kleingarten in Königsbrunn um

Einen seltsamen Fall von Vandalismus untersucht die Polizei in Königsbrunn: Jemand ist in einen Kleingarten eingestiegen und hat einen Baum umgesägt.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem recht speziellen Fall von Vandalismus: In Königsbrunn hat sich eine unbekannte Person Zutritt zu einem Kleingarten in der Anlage an der Wertachstraße verschafft und dort einen Apfelbaum umgesägt. Gestohlen wurde nichts, auch das umgesägte drei Jahre alte Bäumchen ließ der Täter oder die Täterin zurück.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Tat muss sich zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag 14.20 Uhr, abgespielt haben. Wer Beobachtungen zu der Aktion gemacht hat, soll sich unter 08234/9606-0 bei der Inspektion in Bobingen melden. (adi)