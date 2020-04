Königsbrunn macht seine Schulen fit für digitalen Unterricht

Plus Der Hauptausschuss billigt das Technik-Konzept der Schulen und bestellt Ausstattung. Diskutiert wird, ob die Technik für die Schüler ausreicht.

Wenn Kinder und Lehrer der Grundschule Nord (König-Otto I.-Schule), wie aktuell geplant, im kommenden September ihr neues Schulgebäude in Beschlag nehmen, dann werden sie auch eine neue, weitgehend digital ausgestaltete Lernumgebung vorfinden. Dazu gehören zum Beispiel digitale Tafeln in jedem Klassenzimmer, Laptops für die Lehrer und Tablet-Computer zum Einsatz im Unterricht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Hauptausschuss des Stadtrats als Voraussetzung dafür das 2019 ausgearbeitete Medienkonzept der Schule beschlossen.

Dieser Schritt ist Voraussetzung dafür, dass die Stadt nun Fördergelder von Freistaat und Bund in Anspruch nehmen kann. Vertreter der SPD warfen die Fragen auf, ob einerseits der vorgesehene Umfang der Ausstattung, andererseits das Konzept der Finanzierung ausreiche. Wegen der Corona-Krise tagte der Hauptausschuss in einer ungewöhnlichen Form: Die zwölf Stadträte und die Protokollführerin saßen im Sitzungssaal verteilt jeweils an einzelnen Tischen, die meisten Tagesordnungspunkte waren nicht öffentlich. Lediglich für „Digitalisierung der Schulen“ war als Repräsentant der Öffentlichkeit ein Vertreter unserer Zeitung zugelassen.

Königsbrunn will bei den Schulen einen großen Schritt nach vorn tun

Die Corona-Krise hat vermutlich die letzten Zweifler überzeugt, wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur und der versierte Umgang mit ihr für unsere Gesellschaft ist. Für die Schulen wurde dies schon vor einigen Jahren als Lernziel ausgegeben und in Ansätzen auch umgesetzt. Mit der umfassenden Sanierung und Neugestaltung ihrer Grundschulen will die Stadt Königsbrunn hier in den nächsten Jahren große Schritte nach vorne tun.

Doch die Zeit drängt. Wie Klaus Förster, Abteilungsleiter für Schulen/Soziales/Sport im Rathaus, erläuterte, sind nicht zuletzt durch den Boom von Homeoffice im Zuge der Corona-Krise die Lieferfristen für digitale Geräte auf bis zu drei Monate angewachsen. Über zwei Förderprogramme unterstützt der Freistaat (teilweise auch der Bund) Investitionen in Infrastruktur wie WLAN-Netze und interaktive Tafeln sowie die Anschaffung von Endgeräten für Lehrer und Schüler mit bis zu 90 Prozent der Kosten. Förster machte allerdings die Räte auf ein Detail aufmerksam: „Es ist offen, ob es ein Folgeprogramm gibt.“ Es könne sein, dass die Ausstattung in wenigen Jahren veraltet ist, dann aber für den Ersatz kein Geld mehr vom Freistaat fließt.

Als „Notausschuss“ tagte der Hauptausschuss des Königsbrunner Stadtrats. Wegen der Ansteckungsgefahr wurde die Sitzordnung verändert. Bild: Hermann Schmid

Arbeit auf dem Papier hat trotz der Technik Priorität

Das bremste das Gremium nicht. SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Kubsch warf eher die Frage auf, ob die vorgesehene Anschaffung von pro Jahrgang einem Koffer mit zwölf Tablets, einem sogenannten „Halbklassen-Satz“, ausreiche. Er befürchtete „Reibungsverluste“. Der als Fachmann geladene Lehrer Florian Schiele, der an der Grundschule West auch das IT-System betreut, teilte diese Sorge nicht. Die Arbeit auf Papier habe an Grundschulen immer noch Priorität, Tablets würden ergänzend eingesetzt, in etwa 20 Prozent der Unterrichtszeit. Absprachen zwischen Lehrern seien also gut möglich. Zudem sollen die Kinder ja miteinander und voneinander lernen: „Ein Klassensatz für jede Klasse ist nicht nötig.“ Das bestätigte auch Ingrid Gärtner (CSU), die Schulreferentin des Rats und als Leiterin einer Grundschule in Augsburg mit der Materie vertraut. Sie ist überzeugt: „Mit dieser Ausstattung wird der Start unserer Kinder in die digitale Zukunft sehr gut gelingen.“

Peter Lösch (SPD) hatte sich ebenfalls für eine umfangreichere Ausstattung mit Tablets stark gemacht, warf dann aber auch Fragen zur Finanzierung auf: „Wann bekommen wir das Geld vom Freistaat?“ Die Verwaltung hatte nämlich vorgeschlagen, für die rasche Beschaffung der Hardware auf das Budget für die Möblierung der Klassenzimmer zurückzugreifen. Lösch gab zu Bedenken, dass die Auswirkungen der Corona-Krise die finanzielle Situation der Stadt in den nächsten Jahren schwächen werden. Dabei sei der Haushalt schon jetzt eng gestrickt: „Können wir das Loch, das wir jetzt aufmachen, dann in drei Jahren stopfen?“ Klaus Förster berichtete, er habe Zusagen, dass die Fördergelder zeitnah fließen werden. Und Bürgermeister Franz Feigl betonte: „Wir haben einen Förderbescheid über 120.000 Euro, das Geld sollten wir nun auch ausgeben.“ Letztlich stimmte der Ausschuss einstimmig für die Beschlussvorlage der Verwaltung.

